Erciş'te yolda mahsur kalan iki hasta, belediye ekiplerince kurtarıldı

VAN'ın Erciş ilçesinde, kar nedeniyle yolları kapanan Keklikova mahallelerinde, hastane dönüşü yolda kalan diyaliz hastası Kevser Asam ile boğazında ödem oluşan 2 yaşındaki bebek Hamza Çiçek, belediye ekiplerinin yolu açmasıyla evlerine ulaştırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı ilçeye bağlı Beyazıt Mahallesi'nden Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne özel araçla getirilerek, diyalize giren Kevser Asam, diyaliz işlemleri bittikten sonra aynı araçla evine gitmek üzere yola çıktı. Bir süre ilerleyen Asam'ın içerisinde bulunduğu araç, kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine Asam'ın yakınları belediye karla mücadele ekiplerine telefonla ulaşarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye giden karla mücadele ekipleri, mahalle yolunu açarak, diyaliz hastası Kevser Asam'ı evine ulaştırdı.

Öte yandan ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu kar nedeniyle kapalı olan Keklikova Mahallesi'nde, hastane dönüşü yolda kalan 2 yaşındaki bebek Hamza Çiçek ve babası Osman Çiçek'in içerisinde bulunduğu otomobil, mahalle yolunda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, yolu açtıktan sonra baba ve 2 yaşındaki bebeği evine ulaştırdı.