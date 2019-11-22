Eşine hediye edilen lambanın ihracatçısı oldu

Eşine hediye edilen su kabağından yapılmış lambayı çok beğenen Hatice Adıgüzel, arazisinde ektiği su kabaklarından lamba yapıp 5 ülkeye pazarlıyor.

Antalya'da turizm sektöründe çalışırken eşine hediye edilen su kabağından yapılmış lambayı beğenen ve dekoratif eşyanın seri üretimine başlayan Hatice Adıgüzel, ürünün ihracatçısı oldu.

Adıgüzel ailesinin hayatı 12 yıl önce su kabağından yapılmış hediye bir lamba ile değişti. Antalya'da yaklaşık 7 yıl turizm sektöründe çalışan 36 yaşındaki Hatice Adıgüzel, eşine gelen hediyeden çok etkilenerek bu dekoratif eşyanın nasıl üretildiğini araştırmaya başladı.

Dekoratif su kabağı lambasının üretimini yaparak bunu meslek haline dönüştürebileceğine inanan Adıgüzel, Aksu ilçesindeki 10 dönümlük arazilerine su kabağı ekerek işe başladı.

Hasadını yaptığı su kabağından oldukça yüksek bir rekolte elde eden Adıgüzel, evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek kendilerine hediye edilen ürünün benzerlerini imal etmeye başladı.

Böylece sektör değiştiren Adıgüzel, su kabağından yaptığı lambaları, İstanbul'daki hediyelik eşya mağazalarına toptan satmaya başladı.

Adıgüzel, seri üretime geçtiği ürünlerine yurt dışı pazarı da araştırarak Avrupa başta olmak üzere diğer ülkelerden gelen talepleri karşılamaya başladı.

Macaristan, Almanya, Hollanda, İngiltere ve ABD'ye su kabağından yapılmış lamba, abajur ve çeşitli dekoratif ürün satışı yapan Adıgüzel, bu yıl Estonya'dan da sipariş aldı.

"Gelirinden ziyade keyifli bir işle uğraşıyorum"

Üç çocuk annesi Hatice Adıgüzel, "Hediye lambayı görünce inanılmaz hoşuma gitti. Gerçekten lambaya aşık olmuştum. Fikir de buradan doğdu. 'Biz de yapabilir miyiz, deneyebilir miyiz?' derken, 10 dönümlük araziye kabak dikmiş bulduk kendimizi." diye konuştu.

İşini severek yaptığını, eşinin ve çocuklarının da kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Hatice Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Başta lamba olmak üzere abajur, avize, gece lambası, çocuklar için kumbaralar, çeşitli dekoratif eşyalar, saksı, biblo, mumluk gibi farklı ürünler yapıyoruz. İlk etapta yurt içine satış yaptık. Yurt dışında başta Macaristan olmak üzere Almanya, Hollanda, İngiltere ve ABD'ye gönderiyoruz. Yakında Estonya'ya da satışa başlıyoruz. Ayrıca e-ticaret sitelerinde mağazalarımız var. Oradan da satış yapıyoruz. Gelirinden ziyade keyifli bir işle uğraşıyorum. Severek yaptığım bir işten kazanç sağlamak beni daha mutlu ediyor."