Etiket ve kasa fiyatları birbirini tutmuyor!

Geçtiğimiz cumartesi günü Pursaklar’daki bir gross markete alışveriş için gittim.

Bebek bezi reyonuna gittim. 39.90 TL’den bir paket bez aldıktan sonra kasalara yöneldim.

Ödemeyi yaptıktan sonra aldığım bebek bezinin kasadan 59,90 TL geçtiğine şahit oldum.

Duruma çok şaşırarak oradaki kasa görevlisine sorunu ilettim.

Hemen bir yetkili geldi ve ürünlere zam geldiğini söyledi.

“Nasıl olur, daha yeni aldım, etikette 39,90 yazıyordu. Bir dakikada 20 lira zam nasıl gelir?” dedikten sonra market görevlisi benden çok yakındı duruma!

“Abi valla hem de nasıl zam geliyor. Biz bile etiketleri değiştirmeye yetiştiremiyoruz” dedikten sonra bir şey diyemedim.

Sonrasında bebek bezinin olduğu reyona gittik, etiketlerin güncellendiğini gördüm.

Marketin içinde dolaşırken bile zamlara yetişemiyoruz artık!

Kasadaki fiyatlar ile etiketlerin fiyatları birbirini tutmuyor. Market çalışanları etiketleri değiştirmekte görünen o ki zorlanıyor!

Döviz artınca zam geliyor tamam da döviz düşünce neden fiyatlar düşmüyor?

Döviz dün itibariyle büyük bir gerileme yaşadı, ancak hangi ürünün fiyatı düştü sorarım.

Tabii hiçbir zamlanan ürünün fiyatı düşmedi. Artık alışkanlık hale gelmiş; döviz artınca zam geliyor, döviz düşünce fiyatlar düşmüyor.

Burada fırsatçılık yapanların ortaya çıkarılması ve gereken cezaların hızla verilmesi gerekiyor.