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Fırıncılardan ekmekte 'hijyen' güvencesi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Fırıncılarımız Kovid-19 salgını nedeniyle hijyene özel önem veriyorlar. Vatandaşlarımız ekmeklerini gönül rahatlığıyla alabilirler." dedi.
Fırıncılardan ekmekte 'hijyen' güvencesi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının Kovid-19 önlemleri kapsamında ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı satılması için genelge yayımladığını anımsattı. 

Söz konusu düzenlemeye göre, ekmek ve ekmek çeşitlerinin gıdayla temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabileceğini vurgulayan Balcı, pazar ve manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız bu ürünün satışının yapılamayacağını söyledi.

Balcı, fırıncıların her zaman hijyen koşullarına uygun ekmek üretimi yaptıklarına ve yayımlanan genelgelere de uyduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Biz de federasyon olarak fırıncı esnafımıza gerekli uyarıları yaptık. Fırıncılar da tedbirlerini artırdı. Bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle hijyene özel önem veriyorlar. Vatandaşlarımız ekmeklerini gönül rahatlığıyla alabilirler. Elbette vatandaşlarımız ekmeklerini aldıkları yerlerin hijyenine dikkat etmeli. Ekmek alınırken mutlaka eldiven kullanılmalı."

Salgın gölgesinde ramazan hazırlığı
Vatandaşların bu süreçte ekmeksiz kalması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Balcı, fırınların kapasitesinin yeterli olduğunu dile getirdi. Balcı, salgına karşı alınan tedbirlerin artırılması durumunda dahi ekmek ihtiyacını karşılayacak imkanların bulunduğunu bildirdi.

Salgın nedeniyle insanların daha çok evde kaldığına dikkati çeken Balcı, şunları kaydetti:

"İnsanlar evden çıkmayınca boş vakitleri de çok oluyor. En çok tüketilen gıda ürünlerinden olan ekmeği günlük almak önemli. Bu süreçte bazı vatandaşlarımız evlerinde de ekmek yapmaya başladılar. Satışlarımız o nedenle bir miktar düştü. Salgın süreci uzarsa o zaman fırıncı esnafımız da zarar görebilir."

Ramazan ayının yaklaştığına işaret eden Balcı, "Az bir süre kaldı. Başta un olmak üzere herhangi bir ham madde konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Fırıncılarımız ramazan için de gerekli hazırlıkları yapıyorlar." dedi.

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