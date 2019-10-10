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Futbol camiasından Mehmetçik'e destek

Futbol camiası, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.
Futbol camiasından Mehmetçik'e destek

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden futbolculardan Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Okay Yokuşlu'nun yanı sıra Süper Lig'de forma giyen birçok oyuncu, destek mesajlarıyla Türk ordusunun yanında yer aldı.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yaptığı paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünün İngilizcesine yer verdi.

Genç oyuncu, "Türkiye'nin 911 kilometrelik Suriye sınırında terör koridoru var. PKK/YPG, kadın, çocuk ve bebeklerin aralarında yer aldığı 40 bin insanın ölümünden sorumlu. Türkiye'nin misyonu, güney sınırındaki bu terör koridorunu temizlemek ve bölgeye barış getirmek. Ayrıca 2 milyon Suriyelinin güvenli bölgeye yerleşmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral, ellerinde Türk bayrağı bulunan çocukların Türk askerini sevinçle karşılaması ve askerlerin çocuklara karşı şefkatli yaklaşımlarının olduğu fotoğraflara da yer verdi.

İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu da Merih Demiral ile aynı görselleri paylaştı.

İspanya'nın Real Valladolid ekibinde forma giyen Enes Ünal ise "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve kahraman Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız, dualarımız sizinle" paylaşımında bulundu.

İspanya'nın Celta Vigo takımında oynayan Okay Yokuşlu da paylaşımında "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Altay Bayındır, Hasan Ali Kaldırım, Harun Tekin, Ahmet Çalık, Emre Akbaba, Doğukan Sinik, Aytaç Kara, Arda Turan, Emre Çolak, Güray Vural, Yasin Öztekin, Oğuzhan Özyakup, Efecan Karaca ve Abdülkadir Ömür de benzer mesajlarla Türk askerine destek verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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