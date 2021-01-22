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Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 21. hafta maçlarıyla sona erecek. TFF 1. Lig'de ise sezonun ikinci yarısı, 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig
Yarın:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

24 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

25 Ocak Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

TFF 1. Lig
Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

24 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Pazartesi:

16.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Kaynak: Haber Kaynağı
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