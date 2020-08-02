  • BIST 1.127
  • Altın 442,761
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 38 °C
  • Konya 23 °C
»

Galatasaray, Maicon'u 1 milyon 430 bin avro bedelle El-Nassr Kulübüne verdi

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Maicon Pereira Roque'yi 1 milyon 430 bin avro bonservis bedeliyle 1,5 sezondur kiralık oynadığı Suudi Arabistan'ın El-Nassr Kulübüne verdi.
Galatasaray, Maicon'u 1 milyon 430 bin avro bedelle El-Nassr Kulübüne verdi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için El-Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin avro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılı takıma 2017-2018 sezonunda transfer olan ve 2 sezon forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu, 57 resmi karşılaşmada Galatasaray adına 6 gol kaydetti.

Bu arada Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında da "2018-2019 sezonu ara transfer döneminde El-Nassr Saudi'ye kiralanan ve kariyerine bu kulüpte devam edecek olan Maicon Pereira Roque'ye Galatasaray'ımıza verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Maicon sarı-kırmızılı ekibe veda etti
Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El-Nassr Kulübüne transfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira Roque, sarı-kırmızılı camiaya veda etti.

Maicon, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Galatasaray'ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia Brezilya'dan bir taraftar daha kazandı. Sizleri çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana Demirspor'un Süper Lig hasreti uzadı31 Temmuz 2020 Cuma 12:43
  • Milli halterci Ayşegül Çakın'ın gözü olimpiyatta31 Temmuz 2020 Cuma 12:42
  • Trabzonspor'dan bir sezonda 110 gol31 Temmuz 2020 Cuma 12:42
  • Başakşehir, Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı30 Temmuz 2020 Perşembe 23:58
  • PFDK'den Berna Gözbaşı'na 60 gün hak mahrumiyeti cezası30 Temmuz 2020 Perşembe 20:56
  • Türkiye'den, Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu30 Temmuz 2020 Perşembe 20:55
  • Hakan Çalhanoğlu gollerine devam etti, Milan farka koştu30 Temmuz 2020 Perşembe 07:55
  • Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor!30 Temmuz 2020 Perşembe 00:47
  • Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi29 Temmuz 2020 Çarşamba 22:02
  • Çaykur Rizespor istikrarı yakalayamadı29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti