Galatasaray, PSV Eindhoven'e farklı yenildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e 5-1 yenildi.

Maçın 2. dakikasında PSV öne geçti. Marcao'nun geri pasında altıpas içinde son çizgiye yakın bir noktada kaleci Muslera topu kontrol etmek istedi. Uruguaylı file bekçisinin ayağından açtığı meşin yuvarlağı Eran Zahavi kontrol etti. Zahavi'nin yakın mesafeden çıkardığı şutta top filelerle buluştu: 1-0.

35. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Emre Kılınç'ın kaptırdığı topun ardından hızlı gelişen PSV atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Madueke, pasını altıpasın içindeki Zahavi'ye gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

42. dakikada Galatasaray golü buldu. Ömer Bayram'ın soldan ortasında Emre Kılınç'ın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hollanda ekibi PSV'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada PSV farkı yeniden 2'ye çıkardı. Van Ginkel'in pasında topla buluşan Zahavi, şık bir şekilde meşin yuvarlağı Mario Götze ile buluşturdu. Götze'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

84. dakikada PSV 4. golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahasına yöneldi. Marcao'nun da müdahale edemediği meşin yuvarlağı önüne alan Zahavi, kaleci Muslera'yı çalımladıktan sonra topu filelerle buluşturdu: 4-1.

88. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Max'ın ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında Götze'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Muslera'nın tokatlayarak uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-1.

PSV, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Rahat bir galibiyet aldılar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV'ye deplasmanda 5-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, rakip takımın kendilerinden daha iyi oynayarak rahat bir galibiyet aldığını söyledi.

Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, "Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bizden daha iyi oynadılar. Rahat bir galibiyet aldılar. Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gerekenleri yapacağız. PSV hem farklı kazandı hem de çok büyük ihtimalle turu... Üzgünüz ama zaman içerisinde gereken neyse yapacağız." ifadelerini kullandı.

Terim, ilk 11'de Radamel Falcao ile Mustafa Muhammed'e yer vermemesi ve maça 3'lü savunma dizilişiyle başlaması hakkında bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Rakibi iyi analiz ettiğimizde, elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için maça böyle çıkmak zorunda kaldık. Ayrıca ne Falcao hazır ne de Mustafa Muhammed'i hazır hissediyoruz. Dolayısıyla sonradan kısa sürede oyuna sokmayı daha uygun bulduk. Mağlubiyetlerden sonra herkesin yorumu değişik olabilir. Oyun planımız öyleydi. Bu seviyelerde bu kadar basit goller yerseniz geriye düşeceksiniz."

PSV Teknik Direktörü Schmidt: İyi bir sonuç aldık

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden Hollanda ekibi PSV'de teknik direktör Roger Schmidt, çok iyi mücadele ederek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Schmidt, "Bizim için güzel bir akşam oldu. 1,5 yıl sonra taraftarımızın önünde maç oynadık. Onları mutlu ettik. Ev sahibi avantajımızı kullandık. İyi bir sonuç aldık. İlk yarı iyiydik. İkinci yarı daha iyi oynadık. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Motivasyonumuz yüksek. Kendimizi geliştirerek bunu başarmak istiyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'ın beklediklerinden farklı bir anlayışla maça başladığının altını çizen Alman teknik adam, "Böyle oynayacaklarını beklemiyorduk. 4-3-3 oynayacaklarını düşünüyorduk. Sağ bekte sorun yaşayacaklarını biliyorduk. Kanatları ve boş alanları daha çok kullandık." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmada attığı 3 golle galibiyette başrol üstlenen PSV'nin İsrailli oyuncusu Eran Zahavi de "Buraya kupalar kazanmak için geldim. Takımın kazanması daha önemli. Takım için her şeyi yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.