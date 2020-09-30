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Galatasaray, Rangers maçı için Glasgow'a gitti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda İskoçya temsilcisi Rangers ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 11.00'de özel bir uçakla Glasgow'a gitti. 
Galatasaray, Rangers maçı için Glasgow'a gitti

Sarı kırmızılı takım, karşılaşma öncesi son antrenmanını bugün TSİ 20.30'da mücadelenin gerçekleşeceği Ibrox Stadyumu'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirecek.

ARDA TURAN KAFİLEDE YER ALMADI

Takım kaptanı Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rangers maçı kadrosunda yer almadı. Ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi de İskoçya'ya götürülmedi. 

Sarı kırmızılı takımın Rangers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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