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Gaziantep 41 dereceyi gördü

Kuzeyde yağmur ve sel, Güneydoğu Bölgesi’nde ise kavurucu sıcaklar etkili oluyor.
Gaziantep 41 dereceyi gördü

Türkiye’nin kuzeyindeki Trabzon ve Zonguldak gibi illerde insanlar, şiddetli yağış ve sel felaketi ile boğuşuyor.

Sıcak havanın bunalttığı Gaziantep’te, termometreler 41 dereceyi gösterdi. Kentte vatandaşlar ise doğal yöntemlerle serinlemeye çalışıyor.

"SICAKLARA ALIŞKINIZ AMA DAYANAMIYORUZ"

Kimileri ağaç gölgesinde ve çimlerde uzanarak sıcaktan korunmaya çalışırken kimileri ise çeşme başında yüzüne su çarparak serinlemeye çalışıyor. Sıcak havalara dayanamadıklarını belirten vatandaşlar, "Eskiden de bu kadar çok sıcaktı. Sıcaklara alışkınız ama yine de dayanamıyoruz. Biz de sıcaktan kaçmak için gölge yerler arıyoruz. Buralarda vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

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