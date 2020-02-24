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Gluten nedir? Glutensiz besinler nelerdir? Glutensiz yiyecekler neler?

Gluten bitkilerden alınan iki farklı proteinin su ile bir araya geldiğinde oluşturduğu madde olarak özetlenebilir.
Gluten nedir? Glutensiz besinler nelerdir? Glutensiz yiyecekler neler?

Glutenin ve gliadin adı verilen iki maddenin su karışımıyla oluşturduğu kıvamlı madde olan gluten proteini aklınıza gelen birçok yiyecekte yer alır.

Glüten aslında herkese zararlı değildir, yalnızca bazı kişilerin bu gıdaya karşı hassasiyeti vardır.

Glütensiz yiyecekler;

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Sebze grubunda glutensiz besinler nelerdir?

Sebze Grubu;

Glüten içermeyen sebzeler şu şekilde:

Kıvırcık salata, marul, Brokoli, ıspanak, Karalahana, pazı, Yonca filizi, Brüksel lahanası, Kuşkonmaz, yeşil fasulye, Maydanoz, taze soğan, Tere, rezene, pırasa, Beyaz lahana, karnabahar, Soğan, sarımsak, arpacık soğanı, Mantar, enginar, Çin lahanası, Kereviz, şalgam, turp, Meksika turpu, salatalık, Bal kabağı, kırmızı biber, Domates, patlıcan, Yeşil biber ve su kestanesi

 

Meyve grubunda glutensiz besinler nelerdir?

Meyve Grubu

Avokado, limon, Misket limonu, üzüm, Kayısı, mango, Papaya, kavun, Ananas ve kuru erik

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Et ürünlerinde glutensiz besinler nelerdir?

Et Ürünleri;

Balık türleri: Alabalık, palamut, hamsi ve diğerleri

Tavuk eti: Bonfile, but ve kanat.

Kırmızı et: Kuşbaşı, kıyma, bonfile, pirzola ve diğerleri.

 

Tahıl grubunda glutensiz besinler nelerdir?

Tahıl Grubu;

Karabuğday, Beyaz ve kahverengi doğal pirinç, Kinoa, teff, Sorgum, darı

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Yağ grublarında glutensiz besinler nelerdir?

Yağ Grubu;

Hindistan cevizi yağı, Saf zeytinyağı, Susam yağı, Ot ile beslenen hayvanların iç yağları, Ghee (hayvansal Hint yağı), Avokado yağı, Badem yağı, Ceviz yağı

 

Baklagillerde glutensiz besinler nelerdir?

Baklagiller;

Nohut, Bezelye, Mercimek, Fasulye,

Sos ve Baharatlar;

Hardal, Salsa, Tapenade,

Etiketinde glüten içermez ifadesi yer alan tüm soslar.

- Süt ürünleri, Kuruyemişler

 

Nişasta içeren glutensiz yiyecekler neler?

Nişasta içeren glütensiz yiyecekler,

Pirinç, Soya, Patates, Fasulyeler, Kinoa, Ararot, Amaranth, Teff, Keten tohumu, Chia

 

Glutensiz un çeşitleri neler?

Glütensiz un çeşitleri;

Hindistan cevizi unu, Badem unu, Fındık unu, Esmer pirinç unu

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Gluten riskinin olduğu besinler neler?

Gluten riskinin olduğu besinler;

Yulaf ürünleri, Pizzalar, Diğer pastane ve fırın ürünleri, Salata sosları, Şekerlemeler, Soya ürünleri ve sosları, Patates kızartmaları eğer bu besinleri tüketirken glüten almak istemiyorsanız özellikle “glutensiz” etiketi aramalısınız.

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