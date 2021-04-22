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Gölbaşı'na yeni müze için imzalar atıldı

Gölbaşı Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ilçe turizmi açısından önemli bir projeye adım attı. Gölbaşı Belediyesi ile HBV Üniversitesi ilçede Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi oluşturulması için protokol imzaladı. 
Gölbaşı'na yeni müze için imzalar atıldı

Gölbaşı Belediyesi ilçenin kültür ve turizmine katkıda bulunacak önemli bir çalışmaya imza attı. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Hacı Bayram Veli(HBV) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin arasında sahil caddesi üzerinde bulunan turizm bürosu binasının Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ne dönüştürülmesi için protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Şimşek, “Amacımız Gölbaşımızın kültürel değerlerini turizme kazandırmak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak” ifadelerine yer verirken Prof. Dr. Tekin ise, “Biz sosyal bilimler temalı üniversite olarak, içinde bulunduğumuz topluma her açıdan hizmet edinmeyi kendine ülkü edinmiş bir üniversiteyiz” diye konuştu. 

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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ TURİZME KAZANDIRACAĞIZ
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek kültürel değerlerin turizme kazandırılmasında buna benzer projelerin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bugün bu protokole şahitlik ettiniz. Amacımız Gölbaşımızın kültürel değerlerini turizme kazandırmak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak. Katkıları sebebiyle kendilerine teşekkür ediyorum. Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak her zaman yanımızda oldunuz ve her projemizde yanımızda yer alıyorsunuz” ifadelerine yer verdi. 

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GÖLBAŞI’NA HAREKET GETİRİR 
Prof. Dr. Yusuf Tekin projenin öğrenci yoğunluğu yüksek olan Gölbaşı’nda pandemi sonrası hareketlilik getireceğini belirterek, “Sayın Başkan Ramazan Şimşek göreve geldiği 2019 yılından beri kültürüne ve ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Biz sosyal bilimler temalı üniversite olarak, içinde bulunduğumuz topluma her açıdan hizmet edinmeyi kendine ülkü edinmiş bir üniversiteyiz. Bu birikimimizi uygulayıcılarımız ile paylaşmak en büyük temennimiz. Öğrenci yoğunluğumuz olan Gölbaşı’nın, pandemi sonrasında hareket kazanacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Gölbaşı Belediyesi ile güzel bir iş birliğine geçtik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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