Ceddimiz Sultan Alparslan’ın Anadolu’yu Türklere yurt kılmasının ardından neredeyse bin sene geçti. Bu zaman zarfı içerisinde bu toprakları vatan kılmanın bedelini ecdadımız kanlarıyla, canlarıyla ödediler. Rahmetli Dündar TAŞER Ağabey’in şu sözü meselenin özüyle bizleri buluşturuyor: “Biz çadırımızı sırtlanların yolu üzerine kurmuşuz.” Evet, Anadolu coğrafyası hem konumu hem de maddi ve manevi değerleriyle sırtlan talanının her zaman merkezinde bulunmuştur. Tek tek isimlendirmeye ihtiyaç duymadığımız aynı hedefe kilitlenmiş, Anadolu’yu talan etmeye cehd etmiş emperyalist vizyon sahiplerinin bu topraklar üzerinde her zaman bir planı oldu. Ancak Türk milleti çok büyük bedeller ödeyecek olduğunu bildiği halde bu talana izin vermeyerek yurdunu daima muhafaza etmeyi başardı.

Bugün her şeyde bir değişim gözlendiği gibi savaşların ve barışların karakterinde de bir değişim görüyoruz. Bugün devletler topraklarını askerleri vasıtasıyla korumanın yanında kültürlerini, ekonomilerini, sanal dünyalarını vb. savunmak mecburiyetindedirler. Bizim devletimiz için de durum bundan farksız değildir.

Türk milleti tarihin seyri içerisindeki bugüne kadarki duruşunda adaletin, merhametin ve hoşgörünün sembolü olmuştur. Tabi ki bu adı duyunca bu duyguları taşıyanlar olduğu gibi Türk’e karşı cinnet duygusu içerisinde olanlar da bugün hiç de az değildir. Bunlar tarihi vetire içerisinde mücadele edip galip geldiğimiz zalimler ordusudur. Bin yıldır haça çarpan hilal olarak tanınan Türk milletinden haçlı seferlerinin öcünü almak isteyenleri milletimiz ayan beyan görmektedir. Bu noktada bu nümayişlere karşı büyük Türk milletinin gösterdiği refleksler yarınlara dair ümitlerimizi pekiştirmemize de vesile oluyor. Vatan dara düştüğünde kendi arasındaki kavgayı bırakıp vatanına kasteden düşmana birlikte kafa tutabilen bu milletin Allah’ın izniyle aşamayacağı bir problem yoktur.

Milletimize daima uyanık kalmaları, güçlü ve hazır olmaları için seslenmek isterim;

Ey büyük Türk milleti!

Sen bütün dünyada adalet içerisinde huzur ve mutluluğun hâkim olması adına ter dökerken, mutluluğu senin kanında ve gözyaşında arayanları bertaraf etmek için güçlü ve hazır olmalısın!

Sen emperyalizmin her rengine karşı sömürgeciliğe savaş açmışken kulluk şuuruyla Cenab-ı Hakk’ın bizleri birbirine bağladığı Müslüman ve Türklerin emperyalizmin kucağına atılarak sömürülmesine müsaade edemezsin. Bunun için güçlü ve hazır olmalısın!

Sen, savaşın kahpe ve kalleş metotlarla yapıldığı bu çağda söz sahibi olmak için güçlü ve hazır olmalısın!

Bu cihanda huzuru ve sükûnu asırlarca İslam sancağıyla sen sağladın. Dünyaya Allah’ın adının tekrar hâkim olması davasında tekrar en önde bayrağı senin taşıman lazımdır. Bunun için güçlü ve hazır olmalısın!

Hz. İbrahim’in milletinden olmak namına putları yıkıcı tavrını miras kabul edip bütün sahte mabutların baskısını yeryüzünden kaldırmak için güçlü ve hazır olmalısın!

Efendimizin doğuşunu müjdeleyen Kisra’nın sarayının yıkıldığı gibi yeni bir Türk-İslam medeniyetinin inşasını müjdelemek adına zalimlerin saraylarını başlarına geçirmek için güçlü ve hazır olmalısın!

Gücü zulüm imparatorlukları kurmaya kullananlara karşı bir sevgi medeniyeti kurmak için güçlü ve hazır olmalısın!

Baki selam ve muhabbetlerimle…