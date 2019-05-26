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Gül diyarında 2 asırdır aynı yöntemle gül yağı çıkarıyorlar

Burdur'da yaşayan Tuncay ve Eşe Keyik çifti, dedelerinden miras kalan gül yağı çıkarma işlemini iki asırdır aynı yöntemle devam ettiriyor.
Gül diyarında 2 asırdır aynı yöntemle gül yağı çıkarıyorlar

Burdur'da yaşayan Tuncay ve Eşe Keyik çifti, dede meslekleri gül yağı ve suyunu çıkarma işlemini 2 asırdır aynı yöntemle sürdürüyor.

Güller ve göller diyarı olarak bilinen Burdur Gölü kenarına kurulu İlyas köyünde oturan Keyik çifti, dede, anne ve babalarından gördükleri yaklaşık 200 yıllık yöntemle gül yağı ve suyu elde ediyor.

Gül üretiminin yaygın olduğu, 1990'larda hemen herkesin bu yöntemle gül yağı elde ettiği 350 hanelik köyde, günümüzde bu geleneği sadece Keyik çifti yaşatıyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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