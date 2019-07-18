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Gündüz kayısı topluyor, akşam antrenman yapıyor

Muaythaide Türkiye dereceleri bulunan genç sporcu Rabia Topuz, gündüz kayısı bahçesinde çalışıyor, akşam da antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor.
Gündüz kayısı topluyor, akşam antrenman yapıyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan ve boksta yıldızlar Avrupa şampiyonluğu ile boks ve muaythaide çeşitli Türkiye dereceleri bulunan Hatice Akbaş'a özenerek başladığı muaythaide Türkiye derecesi elde eden 19 yaşındaki Rabia Topuz, yaz aylarını kayısı bahçesinde çalışarak geçiriyor.

Yevmiyeyle kayısı bahçesinde çalışan Rabia, yaşadığı tüm zorluklara rağmen aile bütçesine katkı sağlarken, antrenmanlarını da ihmal etmiyor. Gündüz kayısı toplayan Rabia Topuz, akşamları da antrenman yaparak spor kariyerini sürdürmeye çalışıyor.

Rabia Topuz, 3 yıl önce bireysel sporlardan muaythai ve boks yapmaya başladığını anlatarak, bu branşlarda kendini kısa sürede geliştirdiğini söyledi.

Muaythai ve boksta katıldığı Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde ettiğini anlatan Rabia, başarılarını artırmak için yoğun çalıştığını ifade etti.

Rabia Topuz, aynı zamanda üniversite sınavlarına hazırlandığını dile getirerek, hem sporda hem de eğitimde başarılı olmayı hedeflediğini bildirdi.

"Aileme yük olmamak için çalışıyorum"

Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedeflediğini aktaran Rabia, şunları kaydetti:

"Bu yıl boksta Türkiye Şampiyonası'nda büyüklerde 48 kiloda üçüncü oldum. Yine bu yıl Türkiye Gençler ve Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 48 kiloda Türkiye ikincisi oldum. Kış aylarında bir yandan üniversite sınavına bir yandan da müsabakalara hazırlanıyorum. Yazın ise kayısı bahçelerinde aileme yük olmamak için çalışıyorum. Gündüz kayısı bahçesinde çalıştığım için akşamları antrenman yapmaya çalışıyorum. Muaythai ve boksta Türkiye şampiyonu olarak ülkemi Avrupa'da temsil etmeyi hedefliyorum. Katılacağım müsabakalarda en iyisini yapacağım."

Rabia Topuz, 6 kardeş olduklarını anlatarak, çalışarak aile bütçesine destek olmak istediğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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