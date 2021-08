Günlerce Süren Ve Bitmek Bilmeyen Orman Yangınları

Ülkemizin her geçen gün yeni bir olayla çalkalandığını görmekteyiz. İki yıldır etkisi altına alan coronavirüs hala gündemde devam ederken şimdi de ülkemizin farklı yerlerinde ortaya çıkan yangınlar baş göstermekte. Coronavirüs insanların canını alırken, çıkan yangın hayvan dostlarımızın yaşamlarının sonu oldu. İlk hayvan dostlarımızı etkisi altına almakla başlarken sonra vatandaşlarımızın hayatlarının sonu oldular. Yangında söndürmek için canını dişine takmış vatandaşlarımız bu yangında canlarından oldu. Ülke olarak çok acı günlerden geçmekteyiz. Yaralarımız nasıl sarılacak bilinmemekte.

Devlet bütün imkanlarıyla canla başla çalışırken günlerce süren yangın çoğu hayvanların yanmasına neden oldu. Bu bir tesadüf mü demek komik kaçarken bu işte bir komplo olduğu aşikar. Aynı anda ülkemizin en az 7 şehrinde 16 ayrı bölgede başlaması tesadüften bizi uzaklaştırmakta. Söndürülen yerlere sevinirken ardından yeni bir bölgenin yangın haberi ile sarsıldık. Tam söndürüldü deyip başka bölgeye geçen görevliler rüzgarın ters yöne esip sönen alevleri yeniden közlendirmesiyle çıkan yangın haftalarca sürmek zorunda kaldı. Sıcakların da etkisiyle yangın daha da alevlendi ve içinden çıkılamaz hal aldı. Bu durum görevlilerimize zor anlar yaşattı. Hem sıcakla baş ederken hemde ateşin alevi insanı nasıl zor duruma düşürmez ki! Ama milletimiz her sorunda birlik olduğunu yine kanıtlamıştır. Birlik ve beraberliğin had safhada oldugu bu günlerde her bölgeden ihtiyaç malzemeleri gelmekte. İnsanlar ellerinden geleni yapmakla meşgulken sosyal medya üzerinden de çirkin provakasyonlar yapılmıyor değil. Gündemi başka tarafa çekmeye çalışan zihniyetler her zaman olduğu gibi yine aktif. Ama bunlara prim vermememiz gerektiğini bilmekteyiz. Dolayısıyla önlemleri o yönde almaktayız.

Türkiye’nin yüzölçümünün sadece yüzde 10’u tarım alanı olarak kalmıştır. Ülkemizin gelecekte çürümüş ağaçlarla kaplanma ihtimaline artık ciddi oranda ihtimal vermeliyiz.

Bir kayın ağacı 10 kişinin bir yıllık oksijen ihtiyacını karşılar. Yüz dekarlık ağaçlık alanın emdiği karbondioksit, bir otomobilin bin kilometrelik yolculuğunda yaydığı karbondioksite eşit.

Yakılan ormanlar iklim değişikliklerinin de gerçek sebebi. Nem oranlarının her yıl daha öldürücü biçimde kendini göstermesinin sebeplerini başka yerde aramayalım. Her doğa olaylarında insanın payı olduğu gibi bunda da payı büyük. İnsanlık büyük faktör olmasına rağmen doğanın doğala akışına da engel olunamamakta. Rüzgarın ters yöne esmesi, nem oranlarının yüksek olması, hava sıcaklıklarının artması gibi faktörler doğal faktörlere mensup.

İnsanlığın nefes alıp vermesinde en büyük paya sahip ormanlarımızı korumalıyız.