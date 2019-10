Hainlikte Sınır Tanımayanlar!

Bu yazının kaleme alındığında Barış Pınarı Harekâtı 6. Gününü doldurmuştu. Bu altı gün içerisinde, ne çok hain, ne çok alçak ne çok düzenbaz ne çok ikiyüzlü sahtekârlar olduğunu bir kez daha gördük.

İlginçtir bu harekâtta konuşulan, hareketin başarısı, ne yaptığı veya ne yapmaya çalıştığı gibi konular değil, öne çıkan üç unsur oldu! Kim kınadı, kim kınamadı? Kimler hain kimler alçak? ABD ve Rusya’nın Güvenlik Konseyi kınama Kararını veto etmeleri. Harekâtın seyri ise son derece az konuşulan bir konu oldu.

Oysa ki verilen bilgilere göre an itibariyle, 35-40 km derinliğe inildiği, 110-120 km uzunluğa gidildiği gelen bilgiler arasında. Siz hem kendinizi koruyacaksınız, hem sivillere zarar gelmemesi için azami hassasiyeti göstereceksiniz, hem de teröristleri temizleyip güvenliği sağlayacaksınız! Bunu dünya da kaç ordu yapabilir? EL CEVAP: TEK BİR ORDU. TÜRK ORDUSU…

Önce sondan başlayalım, Rusya’yı anlarız, son yıllarda ilişkilerimizin en iyi olduğu ülkelerden biri. (Buna rağmen dikkatli olmalı!) Ama ABD hangi hesapların peşinde? Hangi gizli anlaşmalar yapıldı? Ne karşılığında Türkiye’nin yanında yer aldı? ABD de ne yapmaya çalışıyor? Bir taraftan Türkiye’yi tehdit ediyor, diğer taraftan yanınızdayız mesajı veriyor! Bir taraftan YPG ye göz kırpıyor, diğer taraftan yol gösteriyor! Bir taraftan Türkiye haklı diyor diğer taraftan kınama ve tehdit mesajları gönderttiriyor! Vs.

Kısa zaman içerisinde ABD nin gerçek niyetinin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bütün bunlardan bilinen bir gerçeği ifade edelim! Asla ABD ne güvenilir bir müttefik ne de birlikte hareket edilebilecek stratejik ortak. Her an ihanet etmeye hazır ikiyüzlü, sahtekâr bir devlet!

Bu altı gün içinde öne çıkan ikinci unsur kınamalar! Hangi ülke kınadı, kim kınamadı? Niye kınadı, niye kınamadı? Vs. Hayal kırıklıkları ve şaşkınlar, tirajı komik olaylar yaşadık. Örneğin, Finlandiya bize hiçbir silah satışı yokken, bize silah ambargosu koydu! Filistin’in açık destek vermemesi, tarafsız tavır sergilemesi bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Her ne kadar Arap Birliğinin kararları bizi bağlamaz deseler de…! Macaristan’ın açık destek vermesi Avrupa Birliğinden kınama kararı çıkmasını engellemesi bizleri son derece mutlu etti. Bunun yanı sıra Azerbaycan hariç Türk İllerinin suskunluğu bizleri üzdü. Arap Dünyası her zaman ki gibi şaşırtmadılar efendileri ne derse onu yaptılar. Buraya bir parantez açmak lazım. Arap Milleti ile yöneticilerini ayrı ayrı kefelere koymak gerektiğinin bir kez daha altını çizmemiz lazım. Yeri gelmişken bir şeyi daha ifade edelim. İslam kimsenin tekelinde değildir. İslam’ın Arabistan da çıkmış olması, Arapları İslam’ın temsilcisi asla yapmaz. İslam Cihanşümul bir dindir. Bütün insanlığa hitap eder. Araplar ile İslam özleştirilemez. İlla ki birini İslam’ın temsilcisi olarak göstereceksek, bu millet, yüzyıllarca İslam’ın sancaktarlığını yapmış, TÜRK MİLLETİ’ dir.

Diğer taraftan bizi kızdıran, öfkelendiren bir devlet, KKTC. Şaka gibi derler ya aynen öyle oldu. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan şahsın söylediği tam bir hainlik, ihanetin ta kendisi, resmen kinini kusarak harekâta karşı çıktı.

Başbakan Ersin Tatar ise kendine yakışanı yaptı tam destek verdi. Bu görüntü ile KKTC maalesef bütün dünyaya, “Henüz biz devlet olamadık” mesajı verdi. Yazıklar olsun. Bunun hesabı mutlaka sorulmalı. Şimdilik bu konuyu kapatıyoruz.

Gelelim hainlere! Hepimizin bildiği bir isim HDP…

Bu bir siyasi teşekkül asla olamaz. Siyaset yönetme sanatıdır. HDP neyi yönetmeye talip!? Kime veya kimlere hitap ediyor.? Siz bu ülke insanının parası ile besleneceksiniz, sonrada başta Ordumuz, askerimiz, polisimiz olmak üzere bu ülkenin değerlerine saldıracaksınız. Barış Pınarı Harekâtı için olmadık laflar edeceksiniz Bu asla kabul edilemez. Bunun mutlaka bir karşılığı olmalıdır. Elinizi kolunuzu sallayarak ne benim orduma laf edebilirsiniz, ne askerime, ne polisime ne jandarmama ne de diğer güvenlik güçlerine. Yeri geldiği zaman güvenlik güçlerinden yardım istersiniz, koruma istersiniz ama sizi koruyanlara, yardım edenlere küfretmekten hakaret etmekten geri kalmazsınız. Böyle bir dünya yok!

Net söylüyoruz. Falanın veya filanın partisi değil bu ülkenin insanlarının partisi olmaya talipseniz ona göre davranacaksınız, yok değilseniz ya bu ülkeyi terk edeceksiniz ya da yasalar karşısında gerekli cezaları alacaksınız.

Bu partiyi destekleyenlere sesleniyorum! Bu partinin peşinden giderek ülkenize hainlik mi edeceksiniz, yoksa bu topraklarda yaşayan, bu topraklara karşı minnet borcu olan bu ülkenin insanları gibi mi davranacaksınız!?

Tekrar ediyoruz, biz, Türk’ü, Kürt’ü, laz’ı, Çerkez’i, Abaza’sı, Gürcü’sü, Alevi’si, Sünni’si ve bütün renklerimiz ile BİZ TÜRKİYE’YİZ, BİZ KARDEŞİZ. Bu dün böyleydi, bu günde böyle, gelecekte de böyle olacak. Bizim kardeşliğimizi kimse bozamayacak…

İsmet Taş – İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı