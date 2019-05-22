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Hakkari'yi 13 kadın süslüyor

Hakkari'de, girişimci 13 kadının devlet desteğiyle kurulan seralarda yetiştirerek pazarladığı süs bitkileri, kentin birçok noktasını renklendiriyor.
Hakkari'yi 13 kadın süslüyor

Hakkari'de "Şehrin gülümseyişleri" sloganıyla bir araya gelen Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi üyesi 13 kadın, "Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Kadın Çiftçi" projesi kapsamında sera kurmaya karar verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından üç yıl önce alınan 250 bin lira destekle Kırıkdağ köyü Aşağı Derecik Mahallesi'nde bin metrekare alanda iki ayrı sera oluşturan kadınlar, burada yılın belli dönemlerinde süs bitkisi ve sebze yetiştiriyor.

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"Kadın elinin değdiği her şey güzel, özellikle de çiçekler"

Mart ayında ektikleri tohumlardan ürün almaya başlayan kadınlar, ürettikleri kadife, horoz ibiği, gazanya, yıldız çiçeği, taflan, pitos, begunya ve petunya gibi süs bitkilerini kentteki kurum, kuruluş, kafe ile park işletmecilerine pazarlıyor. 

Ürünlerin bahçe ve parklara ekim işlemini de yapan kadınlar, elde ettikleri kazançla aile bütçelerine destek oluyor.

Ramazan ayında da günün büyük bölümünü serada ya da çiçek bakımıyla geçiren kadınlar, ürettiklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

"Bu çalışmalarda yer alan bayanlar aile bütçelerine katkı sağlıyor"

Kooperatif Başkanı Sibel Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu sıralar seralarda süs bitkisi üretimi yaptıklarını anlattı.

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Yetiştirdikleri süs bitkileriyle aynı zamanda peyzaj çalışması yaptıklarını belirten Adıyaman, "13 bayan bu çalışmalarda yer alıyor. Süs bitkilerine talep daha çok kurumlardan geliyor. Bunun yanı sıra parklardan, kafelerden de talep var. 13 bayana istihdam sağlıyoruz. Bu çalışmalarda yer alan bayanlar aile bütçelerine katkı sağlıyor." dedi.

"Bizim ürettiğimiz çiçekler Hakkari'yi süslüyor"

Son olarak Hakkari Evi'nin bahçesine süs bitkileri yerleştirdiklerini kaydeden Adıyaman, şöyle konuştu:

"Mart ayında ekimine başlıyoruz. Bu tohumlar büyüyüp süs bitkisi oluyorlar. Bu hale geldikten sonra da bunları peyzaj çalışmalarında kullanıyoruz. İklime uygun süs bitkisi üretmek zorundayız çünkü iklime uygun olmadığında verim alınamıyor. Kadife, horoz ibiği, gazanya, yıldız çiçeği, taflan, pitos, begonya ve petunya dediğimiz çiçekler ile bunların dışında da süs bitkileri var."

Adıyaman, ürünlere bu sene daha iyi talep olduğunu dile getirerek, "Kadın elinin değdiği her şey güzel özellikle de çiçekler. Bizim ürettiğimiz çiçekler Hakkari'yi süslüyor. Ramazan ayında oruçlu halde hem seralara gidip çalışıyoruz hem de ekim işini yapıyoruz. Büyük emek veriliyor." ifadesini kullandı. 

 

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