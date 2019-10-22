  • BIST 98.001
  • Altın 279,391
  • Dolar 5,8379
  • Euro 6,5062
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Halı silkelerken balkon duvarı yıkıldı: 2 yaralı

Safranbolu'da bir evde akıl almaz bir kaza yaşandı. Vatandaş iki katlı evin üst kat balkonunda halı çırparken duvar yıkıldı, 2 kişi yaralandı.
Halı silkelerken balkon duvarı yıkıldı: 2 yaralı

arabük'ün Safranbolu ilçesinde halı silkeledikleri sırada balkon duvarının yıkılması sonucu ikinci kattan düşen çift yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde ikamet eden Fatih (43) ve Handan K. (36) çifti, ikinci kattaki evin balkonunda halı silkelerken duvar yıkıldı.

İkinci kattan zemine düşen çift yaralandı.

Vücutlarında kırıklar oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mecliste Nankör Ve Haddini Bilmeyen Var!22 Ekim 2019 Salı 00:05
  • Yuvaya Dönüş22 Ekim 2019 Salı 00:04
  • Kestane hasadında en 'riskli' görev sırıkçıların21 Ekim 2019 Pazartesi 19:30
  • Bin 200 derecelik sıcaklıkta hayal gücünü cama yansıtıyor21 Ekim 2019 Pazartesi 19:00
  • Ukraynalı gelin Konya'da mantar yetiştiriyor21 Ekim 2019 Pazartesi 18:00
  • Hobi olarak topladığı taşlarla evini 'hazine'ye çevirdi21 Ekim 2019 Pazartesi 17:30
  • Ukrayna’da doğan siyam ikizleri 8 gün yaşayabildi21 Ekim 2019 Pazartesi 17:02
  • 3 bin yıllık 'Asur mührü' kazılarda ortaya çıktı21 Ekim 2019 Pazartesi 14:57
  • Tel Abyad şehidi Tokat'ta toprağa verildi21 Ekim 2019 Pazartesi 14:38
  • ABD’de Danua cinsi köpek yeşil yavru doğurdu21 Ekim 2019 Pazartesi 14:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti