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Hasan amcanın imdadına Mamak Belediyesi yetişti

COVID-19 mücadelesi kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstü vatandaşların imdadına Mamak Belediyesi yetişti. 
Hasan amcanın imdadına Mamak Belediyesi yetişti

Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacı için seferber olan Mamak Belediyesi’nin Çözüm Merkezi de, bu kapsamda 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Mamak Belediyesi’nin (444 0 149) numaralı Çözüm Merkezi’ne gün içerisinde ulaşan çok sayıda yardım talebi anında değerlendirilirken, özellikle Acil Müdahale Ekipleri yaşlı vatandaşlar için teyakkuz durumuna geçti. Ekipler, alışveriş başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşların günlük birçok ihtiyacını karşılarken, uygulamadan duyulan memnuniyet ise en üst düzeye ulaştı. Yaşlı vatandaşlar, Mamak Belediyesi’nin kendileri için seferber olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederken, Başkan Murat Köse ise, söz konusu hizmetin kusursuz yürütülmesi için ilgili birimlere kesin talimat verdi. Bu kapsamda belediye,  Abidinpaşa Mahallesi’nde su borusu patlayan Hasan Köken adlı vatandaşın çağrısına kayıtsız kalmadı.

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Çözüm Merkezi’ni arayan yaşlı adamın su borusu Mamak Belediyesi Acil Müdahale Ekiplerince tamir edildi. Ekiplere teşekkür eden yaşlı adam, bu hizmet karşısında çok duygulandığını ifade etti.

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