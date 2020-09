Hayır; akıl, adalet, üstünlük, nimet ve faydalı nesne gibi her insanın rağbet gösterdiği arzuladığı şeydir. Hayır insan için kullanıldığında seçkin mümtaz anlamlarına gelir. Hayır her türlü yararlı iyi ve güzel tutum ve davranış karşılığında ahlaki bir değeri ifade etmekle birlikte kullanılmıştır.

Toplumda mali fedakârlıklar ve yardımlar hayırla nitelendirilmektedir. Bunların arasında ihtiyaç sahiplerine, yolda kalmışlara, yetimlere maddi manevi destek verilerek yapılan hayır işleridir. İslam’ın en hayırlısı olarak başkasına yedirmek ile tanıdık tanımadık herkese selam vermek, borcunu en güzel şekilde ödeyenler, hanımlara karşı en iyi olanlar, ömrü uzun ameli güzel olanlar, Kuranı öğrenen ve öğretenler, canı ile ve malı ile Allah yolunda mücadele edenler.

Hz Peygamber Efendimiz çeşitli vesilelerle insanların en hayırlıları olarak işaret ettiği kimselerdir. Hz Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Öyle insanlar vardır ki hayrın anahtarları şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu yüce Allah’ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere! Ve yazıklar olsun yüce Allah’ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere.”

Dolayısı ile hayır ve şer insanla birlikte bir anlam, bir değer veya değersizlik ifade eden mevzulardır. Bugün şer güçlü ve yaygın ise bunun nedeni insan iradesinin ve seçme hürriyetinin harici tesirlere uğramış olmasıdır. Rasulullah (S.A.V) şöyle söylerdi: “Biriniz bir işe niyetlendiğinde iki rekât namaz kılsın, sonra şu duayı söylesin; Allah’ım ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni senin o büyük fazlından bana da lütfetmeni isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim ise gücüm yetmez ve hayır her nerede ise onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.” Selam ve Dua ile.