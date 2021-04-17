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Hobi bahçesi sahiplerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "bahçemize gel" çağrısı

Hobi bahçesi sahiplerince sosyal medyada oluşturulan “Reisimiz Bahçemize Gel” etiketi kısa sürede yoğun etkileşim alarak, günün popüler gündem başlıkları arasına girdi. 
Hobi bahçesi sahiplerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "bahçemize gel" çağrısı

Ankara’da Sincan Belediyesi’nce Anayurt Köyü’ndeki bazı hobi bahçelerinin yıkılması ülke genelinde gündem olurken, olaya vatandaşın tepkisi sürüyor.

Hemen hemen tamamını orta ve dar gelirli vatandaşların oluşturduğu hobi bahçesi sahipleri, çözümün yıkım olmadığını dile getirerek, mağduriyetlerini yetkilileri duyurmaya çalışıyor. 

Hobi bahçesi sahiplerinin paylaşımları özellikle sosyal medyada büyük yankı buluyor, büyük destek görüyor. 

Hobi bahçesi sahipleri sosyal medyada son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, “Reisimiz Bahçemize Gel” dediler. 

Bahçecilerin “Reisimiz Bahçemize Gel” etiketi kısa sürede yoğun etkileşim alınca günün popüler gündem başlıkları arasına girdi. 
 

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Gazeteilksayfa.com

 

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