Huawei kendi işletim sistemi için tarih verdi

Teknoloji dünyası birkaç gündür Google’ın Huawei kararını konuşuyor! Google – Huawei gerginliğine yeni bir boyut kazandıracak açıklama Huawie’nin CEO’sundan geldi.

Teknloji dünyasındaki soğuk savaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Huawei CEO’su Yu Chengdong, şirketin kendi işletim sistemi için merakla beklenen tarihi verdi.

Huawei CEO’su Richard Yu, yaptığı açıklamada işletim sisteminin 2020 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını belirtti.

Henüz adı açıklanmayan işletim sisteminin hem mobil hem de dizüstü bilgisayarlar için uygun bir platform olacağı gelen iddialar arasında.