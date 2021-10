İhanet; Hainlik Etmek

İhanet, insanların uzak durması gereken görevlerdendir. Kişiyi dünya da ve ahirette rezil rüsva edecek davranıştır, hain hem Allah hem de insanların yanında perişan kişidir. İhanet edenleri Allah sevmediği gibi Peygamber Efendimiz de hainleri asla savunulmamasını istemektedir. Hain hem bu dünyada hem de ahirette ihanetinin bedelini ödeyecek, cezasını çekecektir. Hain başkasını arkadan vurmayım derken kendi eli ile kendisine zarar verecek ihaneti ilk önce kendisini vuracaktır. Kendi yaptıklarının cezasını ilk önce kendisi çekecektir.

Allah (C.C) kendisine ihanet edenleri hainlik edenler şeklinde tavsif etmiştir. Bir keresinde Tuğme adında bir kişi Rasullullah’ın yanında Mekke’ye kaçar orada irtidat ederek İslam dininden ayrılır, ailesini de oradan kaçırmak için oturduğu evin duvarını deler, tam o delikten geçerken duvar üstüne yıkılır ve onu öldürür bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil olmuştur kendilerine hainlik edenleri savunma zira Allah hiçbir haini hiçbir günahkarı sevmez yüce Allah’ın sevgisinden mahrum kalmak cezaların en büyüğüdür. Hiçbir hain de onun sevgisine nail olmayacaktır. Bizlerde bu olaydan anlamalıyız ki hiçbir şekilde ve hiçbir zaman ihanette bulunmamalıyız her ne konuda olursa da olsun.

Peygamber Efendimiz inanan insanın kendisine ihanet edilse bile buna ihanetle karşılık vermeyeceğine her halükarda güvenilir olma vasfını koruyacağını dikkat çekmiş ve bizlere sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkı ile koruyarak iade et, sana hainlik edene sen hainlik etme buyurmuştur. Peygamber Efendimiz Allah’a ihanet eden kimseyi kesinlikle sevmeyeceğini bildirmiştir ve devlet malını gasp edenleri kamu hukukuna riayet etmeyenlerin fakir, fukaranın, garip, düşkünün, yetim ve kimsesizin hakkını yiyip emanetlerini ihanet edenlerin başkalarının hakları olan mallarla kıyamet gününde Allah’ın huzuruna çıkacaklarını haber vermiştir.

Diğer taraftan Hz Peygamber kıyamet gününde ihanet eden bir kişi için bir sancak dikilecek ve bu falanın ihaneti denilecektir buyurmuştur bu sebeple de hainlikten Allah’a sığınmıştır. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki bu dünya fanidir Baki olan ahiret hayatıdır, kişi gerçek cezayı orada çekecektir, hainde hainlik ettiği şeyin günahı ile birlikte kıyamet gününde hak ettiği cezayı eksiksiz olarak çekecek, başkasına hainlik edenin sevapları hainlik ettiği kişiye verilecek. Peygamber Efendimizin ifadesine göre hain Cennete giremeyecektir. Mümin hainlik kibir ve borçtan uzak olduğu halde ruhu ceset ’inden ayrılırsa onunda cennete gireceğini müjdesini vermiştir. Bizler bu dünyada her şeyin birer emanet olduğunu düşünerek hareket edelim, kendimize karşı bedenimize, sağlığımıza gereken özeni gösterelim. Çevreye duyarlı olup hainlik edenleri uyaralım insanları sevelim ve her daim düzgün davranalım. Müslüman Müslümanın kardeşidir ona hainlik yapmaz, yalan söylemez, onu zor durumda yüz üstü bırakmaz. Her daim doğru yaşayalım doğru ölelim, kimselere hainlik yapmayalım. Selam ve Dua ile.