İlkbahar geldi Japon Bahçesi güzelliğe büründü

Kırşehir Kaman Çagırkan Köyü'nde Japonlar tarafından 27 yıl önce yaptırılan, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ve evlenen çiftlerin doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullandığı Japon Bahçesi, ilkbaharın gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü.

Kırşehir'in Kaman ilçesi Çagırkan Köyü'nde Japonlar tarafından 27 yıl önce yaptırılan, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ve evlenen çiftlerin doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullandığı Japon Bahçesi , ilkbaharın gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü.

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 27 yıl önce Kalehöyük kazılarının başlatılması anısına bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaptırılan Japon Bahçesi, ilkbaharla ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sanat Çalışmaları ile Chicago Kütüphanesi tarafından "En İyi Yeşil Tasarım" ödülü alan ilçeye bağlı Çağırkan köyündeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi yerleşkesinde yer alan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçesi olma özelliğini taşıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bahçe, çevre il ve ilçelerde yeni evli çiftlerce düğün fotoğrafı çektirme mekanı olarak tercih ediliyor. Sumeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede mini bir çağlayan ile çok sayıda bodur bitki, ağaç ve göletler bulunuyor.

İlkbaharın gelişiyle farklı türlerde bitkilerin yer aldığı Japon Bahçesi'nde eşsiz bir manzara ortaya çıkarken, yeni açmış çiçekler de bahçeye ayrı bir güzellik katıyor.

Yeşilin farklı tonlarına bürünmüş ağaçların göle yansıması ve yemyeşil çimler Japon Bahçesi'nde farklı bir güzellik oluşturuyor. Burayı ziyarete gelenler taşlı yollarda gezinti yaparak hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Japon Bahçesi

İlçe merkezine 9 kilometre mesafedeki Japon Bahçesi, Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyünde, Kalehöyük kazı evinin yanında Japonya Ortadoğu Kültür Merkezince 1993 yılında yapıldı. Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla yapılan bahçe, Japonya sınırları dışındaki en büyük botanik bahçesi olarak nitelendiriliyor. Sembolik Sumeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede mini bir çağlayan da yer alıyor. Japon Bahçesi'nde çok sayıda bodur bitki ve ağaç yer alıyor.

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