İnsan Üstün Varlık

İnsanoğlu Allah’ın bizi yaratması ile yoktan var etmesi ile olmuştur. Cenabı Allah her bir nimeti yoktan var ettiği gibi biz kullarını da yoktan var etmiştir. İnsanoğlunun diğer varlıklardan ayrılmasının en önemli sebebi akıl etmesidir ve diğer canlılar arasında müstesna bir yere sahiptir, hatta bazı melekleri itibarı ile meleklerden de üstündür. Bu üstünlük meleklerde olmayan bir ayrıcalığa sahip olmasından da kaynaklanmaktadır ki o düşünme, akletme, muhakeme etme yeteneğidir.

Bu ayrıcalık Kuranı Kerimde Allah Âdeme tüm isimleri öğretti ifadesi ile temsil edilmiştir ki burada Hz Âdem tüm insanoğlunu temsil etmektedir. Rabbimiz meleklerine ben yeryüzünde bir halife mülkiyetini emanet edeceğim. Bir varis yaratacağım, dediği zaman melekler biz seni tasdik etmekte ve övgü ile yüceltmekte iken yeryüzünü yozlaştıracak bir varlık mı yaratacaksın. Yüce Allah Hz Âdeme kendisine öğrettiği eşyanın ismini, bilgisini, niteliklerini meleklere bildirmesini söylemişti. Cenabı Allah (C.C) insanları meleklerden üstün kılması insanlara bilmediklerini de öğretmesidir. Bunun en önemli delili ise akıldır. Allah(C.C) insanın içine hem sakınma hem de sapma eğilimi ilham etmiş böylece onu hem iyiliğe hem de kötülüğe meyletme yeteneği ile yaratmıştır. İnsan kendi tercihlerini kendisi yapar, doğru ve yanlış Allah bir yol çizer insan da ona uyar. Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur; bakınız Rabbim, bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bu gün ise öğretmemi emretti. Allah (C.C) buyurdu ki bir kula verdiğim her mal helaldir.

Ben kullarımın hepsini Hanif olarak tertemiz bir fıtrat üzerine yarattım. Ama şeytanlar onlara gelerek kendilerine bu dinlerinden alıp götürdüler benim kendilerine helal kıldıklarını onlara yasakladılar. Aynı şekilde her doğan fıtrat üzerine doğar sonra anası ile babası onu ya Yahudi ya Nasranî yahut necusi yaparlar buyurmuştur. İnsan kendi tercihlerini kendi yapar, Allah bizlere iyi bir kul olmayı onun istediği gibi yaşamayı nasip etsin. Kuranı Kerimde o ki yarattığı her şeyi en güzel bir şekilde yarattı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı, sonra basit bir sıvı özünden soyunu sürdürdü sonra ona yaratılış amacına uygun bir şekil verip ruhundan üfledi. Böylece ey insanoğlu Allah size hem işitme hem görme yeteneği hem de düşünce ve duygularla donatır. Buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz. Bizlerde insanlık görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeyi nasip et bizleri de en güzel şekilde takva sahibi olmayı nasip eyle Selam ve Dua ile.