İnsanların Çabası; Emek

Pek çok iş alanının bulunduğu hayata, işçi işe, işveren işçiye muhtaçtır. Bu durum bir bakıma dünya hayatında ki zorunlu görev paylaşımıdır. Kimi amir, kimi memur, kimi işveren, kimi de işçi olarak bir görev üstlenir. Bu görev insanların geçim kaynağı ve Allah’ın bizlere verdiği görevdir.

Eğer çalışmadan çaba göstermeden para kazanılmayacağı emek verip helal yoldan kazanmanın Allah’ın ve Rasullullah’ın buyurduğu önemli konulardandır. Yüce Allah Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için bazılarını bazısına derecelerle üstün kıldık. (Zuhruf Suresi 32 ayet)

İnsanlar birbirlerine vesile olup rızık olarak Allah’ın verdiği şeyleri paylaşmaktır. İşçi ile işveren ilişkilerinin sağlıklı yürümesi ve iş üretiminin verimliliği için karşılıklı olarak haklarını gözetmeleri gerekir. İşçi ve işveren ilişkilerinde her daim saygı ve sevginin bir arada bulunması gerekir. İşçinin hakkını işveren hakkı gibi vermeli haksız kazançlardan uzak durulmalıdır.

Allah Rasulünün hizmetçilerimiz kardeştir, ifadesi çok anlamlıdır. Kölelere ve hizmetçilere sadece insan olarak değil kardeş olarak taktim etmiştir. Enes b Malik Rahmet ve sevgi şefkat ve hoşgörü örneği Rasulün on yıl boyunca bir kere bile kendisini azarlamadığı, kalbini kırmadığı hatta hiçbir zaman ona eleştirilerde bulunmadı. Her daim çalışanlarını kardeş gibi görmüştür, bu günümüzde çalışanlarımızın haklarını gözetmeliyiz. Allah’tan korkmalıyız, Allah (C.C) hesabını çabuk göreceğini unutmamalıyız.

Cenabı Allah’ın incenin incesini bildiği bu dünyada kime hangi şekiller ile davrandıysak hem bu dünyada hem de Ahirette Allah bizlere gösterecektir. Kıyamet gününde karşısına bir hasım olarak dikeceğim üç çeşit insan vardır, benim ismimi kullanarak söz verip sözünde durmayan kimse hür bir insanı köle diye salıp parasını yiyen kimse ve bir işçiyi istihdam edip işini yaptırdığı halde ücretini vermeyen kimse buyurmuştur. İnsanlar her daim bu buruklara özen göstermeli Allah’ın ve Rasulünün işçi hakkının her daim savunulacağı ve işçinin hakkının verileceği ifade edilmiştir. Çünkü üretimin artması işçinin gayretli çalışmasına onun gayreti ise işverenin hakkının en güzel şekilde verilmesine bağlıdır. Her daim haktan korkalım işçilerimizin hakkını gereği gibi verelim. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun, Selam ve dua ile.