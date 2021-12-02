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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 76 artarak 129 bin 988'e yükseldi.
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 314 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 623'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 125 bin 596'ya yükseldiği ülkede, 76 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 129 bin 988'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 314 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 867 bin 860 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 47 milyon 608 bin 297 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 145 bin 493 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 106 milyon 621 bin 650 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiçbir şehir kalmazken, 22 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 207 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 219 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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