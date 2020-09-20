  • BIST 1.112
  • Altın 474,037
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

İtalya Serie A'da 2020-2021 sezonu başladı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2020-2021 sezonu, bugün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.
İtalya Serie A'da 2020-2021 sezonu başladı

Sezonun ilk haftasının ilk maçında, Fiorentina sahasında Torino’yu konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakayı ev sahibi ekip, 78. dakikada Gaetano Castrovilli’nin attığı golle 1-0 kazandı. Böylece Fiorentina, sezonu galibiyetle karşıladı.

Bugün oynanan diğer ilk hafta maçında ise Hellas Verona, Roma'yı konuk etti. 0-0 sona eren karşılaşmada iki takım da 1'er puana razı oldu.

Roma’nın yaz transfer sezonunda Hellas Verona’ya kiraladığı milli oyuncu Mert Çetin de bu maça yeni takımıyla ilk 11’de başladı ve eski takımı Roma'ya karşı oynadı. Verona kadrosunda bulunan Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter de Mert Çetin ile ev sahibi takımın defansında birlikte görev aldı. Günter, 67. dakikada yerini Kevin Rüegg'e bıraktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Malatyaspor-Göztepe maçında kazanan çıkmadı19 Eylül 2020 Cumartesi 09:25
  • Atakaş Hatayspor’un Fenerbahçe mesaisi sürüyor18 Eylül 2020 Cuma 20:49
  • Ahmet Ağaoğlu: Sörloth'un gidişinden sonra 2-3 oyuncu alabiliriz18 Eylül 2020 Cuma 18:46
  • İşte Avrupa Ligi play off turundaki rakiplerimiz18 Eylül 2020 Cuma 15:36
  • Milan'da Hakan Çalhanoğlu sezonun ilk maçının en iyisi seçildi18 Eylül 2020 Cuma 13:21
  • Dünya Ralli Şampiyonası'nın kalbi Marmaris'te atacak18 Eylül 2020 Cuma 13:20
  • Türk ve dünyaca ünlü usta pilotlar Marmaris'in tozunu attıracak18 Eylül 2020 Cuma 13:19
  • Türkiye Rallisini doğru 'strateji' yapan kazanacak18 Eylül 2020 Cuma 13:18
  • Türk boksörler Ukrayna'da ringe çıkacak18 Eylül 2020 Cuma 13:17
  • Sakaryaspor'da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı18 Eylül 2020 Cuma 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti