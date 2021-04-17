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Kadıköy'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Kadıköy'de binanın bahçesindeki ağaç, park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kaldırlırken, otomobillerde hasar oluştu.
Kadıköy'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Caddebostan Mahallesi Hamam Sokak üzerinde saat 15.45 sıralarında apartmanın bahçesindeki ağaç iki otomobilin üzerine devrildi. Bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Ağaç yaklaşık bir saatlik çalışmalarının ardından otomobillerin üzerinden kaldırıldı. Ağacın üzerlerine devrildiği otomobillerde hasar meydana geldi. 

Binada oturan Selçuk Sevizoğlu 'Ben dışarı çıkıyordum. Acayip rüzgar vardı. Sonra evden çocuklarım aradı. 'Baba bahçede misin?' diye. Geldim baktım ki ağaç devrilmiş. İki aracın üzerine devrilmiş. Araçlardan birinin sahibi koronavirüs salgınına yakalanmış evde karantinadaymış. Onlar da binamıza yeni taşınmışlardı. Bir araçta çok az zarar var. Asıl zarar gören diğer araç. Bu devrilen ağaç baya eski ama bahçede aileler, çocuklar herkes burada oyun oynuyorlardı. Allahtan hiç kimseye bir şey olmamış. Cana geleceğine mala gelsin." diye konuştu.

Bina sakinlerinden biri "Bu ağaç çok eski olması lazım. Çünkü ben 1984 yıllarında geldim buraya. Çok eski bir ağaç, yaklaşık 37 yıllık bir ağaç" dedi.

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