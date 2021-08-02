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Kahramankazan Köy Pazarı açıldı

Kahramankazan Belediyesi’nce, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede ilk kez geçtiğimiz yıl açılan Kahramankazan Köy Pazarı bu yıl da kapılarını açtı. 
Kahramankazan Köy Pazarı açıldı

Her cumartesi günü hizmet verecek olan Köy Pazarı sayesinde çiftçi ve üreticiler, yetiştirdikleri doğal ürünlerini aracı olmadan tüketicilerle buluşturma imkânı buldu.
Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki çiftçi ve üreticiler için ilkini geçen sene kurduğu Kahramankazan Köy Pazarı’nı bu yıl da açarak hizmete soktu. Pazarın açılış törenine, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye meclis üyeleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

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Köy Pazarı, ahilik geleneklerine uygun olarak yapılan pazar duası ile açıldı. Kahramankazan Köy Pazarı’nın ilk gününde ilçedeki yaklaşık 50 çiftçi ve üretici tezgâh açtı. Çiftçi ve üreticiler yetiştirdikleri ürünleri vatandaşla buluşturdu. Pazarın ilk gününde yalnızca, Kahramankazan’dan değil Ankara’nın değişik ilçelerinden gelen vatandaşlar alışveriş yaptı. Başkan Oğuz da, pazarın ilk gününde çiftçileri yalnız bırakmadı. Tezgâhları tek tek gezen Oğuz, çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, alışveriş yaptı.

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Çiftçi ve üreticiler mutlu

Kahramankazan Köy Pazarı’nda yalnızca, ilçe genelindeki çiftçi ve üreticilerin tezgâh açmasına izin veriliyor. Çiftçi ve üreticilerin dışında halden mal alarak, aracılık yapan esnafın pazara girmesine izin verilmiyor. Pazarda böylece, Kahramankazan’da üretilen domates, biber, patlıcan gibi birçok sebze ve meyve satışa sunuluyor. Pazarda yer almak isteyen çiftçi ve üreticilerden herhangi bir ücret de alınmıyor. Zabıta ekipleri de maske, mesafe ve temizlik denetimlerini sürdürerek, hijyenik bir ortamda alışveriş yapılmasını sağlıyor. Kahramankazanlı çiftçi ve üreticiler Köy Pazarı’nın açılmasını yıllardır beklediklerini belirterek, bu imkânı kendilerine sağlayan Başkan Oğuz’a teşekkür etti. Ürünlerini daha uygun fiyata tüketiciyle buluşturduklarını anlatan çiftçiler, bunda aracı olmadan direkt üreticiden tüketiciye ulaşılmasının etkili olduğunu ifade ediyor. Çiftçiler, “Kahramankazan Belediyemizin sunduğu bu imkânla, bin bir emekle, alın terimizle ürettiğimiz, el emeği göz nuru ürünlerimizi daha ucuz, daha taze ve daha sağlıklı şekilde tüketiciyle buluşturuyoruz. Tüm Ankaralıları her cumartesi günü pazarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

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“Siz yeter ki üretin, her zaman yanınızdayız”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, göreve geldikleri ilk günden bu yana ilçedeki çiftçi ve üreticilerin, sadece kendilerine ait bir köy ürünleri pazarı talebinde bulunduklarını belirterek, “Bu talebe elbette kayıtsız kalamazdık ve pazarımızın ilk kez geçtiğimiz yıl hizmete açmıştık. Tabi sezon bitince pazarımız son bulmuştu. Şimdi de çiftçi ve üreticilerimizin uzun yıllardır beklediği köy pazarımız ikinci kez kapılarını açtı. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz, hayvan yetiştiricilerimiz başımızın tacıdır. Sizler yeter ki üretin, biz elimizden gelen tüm desteği size vermeye hazırız. İnşallah pazarımız giderek büyüyecek” diye konuştu. 

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