Kahramankazan’da kursiyerlere çalışma fırsatı 

Kahramankazan’da “Temel İmalat ve Montaj Elemanı” meslek edindirme kursu düzenlenen törenle başladı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’de iş imkânına kavuşacak.

Kahramankazan’da işsiz vatandaşlara istihdam alanı oluşturmak için Kahramankazan Belediyesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), İŞKUR ve Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi İşbirliğiyle düzenlenen “Temel İmalat ve Montaj Elemanı” meslek edindirme kursu, gerçekleştirilen protokol imza töreniyle başladı. TUSAŞ’ta gerçekleştirilen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay, Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Özlem Atik ile kursiyerler katıldı.

“Ankara’da ilk projeler”

Başkan Oğuz, 5 ay önce İŞKUR iş birliğiyle, “Kahramankazan’da işi KİM bulacak” sloganıyla hayata geçirdikleri Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) projesi sayesinde 430 kişiye yeni iş imkânı sağladıklarını söyledi. Ankara’da bir ilk olan projenin diğer belediyeler tarafından da örnek alındığını ifade eden Oğuz, “Temel İmalat ve Montaj Elemanı kursu da Ankara’da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bu alanda ilkleri başarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi. Kursun nitelikli bir eleman olma ve TUSAŞ’ta çalışma imkânı sunması açısından oldukça önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Oğuz, kursiyerlerden çok çalışarak, kursu en başarılı şekilde bitirmelerini istedi. Kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kursiyerlere başarılar dileyen Oğuz, hedeflerinin Kahramankazan’da sıfır işsizlik olduğunu söyledi.

“Dünyanın en iyisi olun”

Kotil de, böylesine anlamlı bir kursun gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı Başkan Oğuz ve diğer paydaşlara teşekkür etti. TUSAŞ’ta yapılan çalışmaların hassasiyeti konusunda örnekler veren Kotil, kursiyerlerden çok çalışmalarını ve “alanında dünyanın en iyisi” olmalarını istedi.

Ay ise, TUSAŞ’ın da katılımıyla ilk kez böyle bir kurs gerçekleştirdiklerini belirterek, kursun kursiyerler açısından oldukça önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Kurs 4 ay sürecek

Lise ve ön lisans programlarının teknik bölümlerinden mezun olan kursiyerlerin katıldığı kurs, 4 ay boyunca sürecek. 25 kursiyerin eğitim göreceği kurs için her bir kursiyere günlük 40 TL ücret ödenecek. Kursiyerlere, TUSAŞ ve Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi’nde uzman personel tarafından eğitimler verilecek. Kursun sonunda başarı gösteren kursiyerler TUSAŞ tarafından istihdam edilmeye şansı yakalayacak. Böylece Kahramankazan Belediyesi’nin girişimleriyle hayata geçirilen meslek edindirme kursu sayesinde işsiz vatandaşlar hem meslek, hem nitelikli eleman hem de iş sahibi olma fırsatı yakalayacak. TUSAŞ gibi alanında dünya markası olan bir kurumda bu kursu tamamlayan kursiyerler, hem meslek sahibi hem de alanında kalifiye birer eleman olacak.

