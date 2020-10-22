Kaymakam’dan Sitelere Ziyaret

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Siteler ’de koronavirüs denetimleri yapıldı.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından organize edilen programda, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ile birlikte Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı Sitelerde ki 15 Temmuz Şehit ailelerini ziyaret ettikten sonra esnafı gezerek, koronavirüs kapsamında denetimler ve esnaf ziyareti gerçekleştirildi. Sitelerde gerçekleştirilen denetime Kaymakam Cumali Atilla, Belediye Başkanı Asım Balcı ve Ankamob Başkanı Hüseyin Taklacı ile polis ekipleri katıldı. Siteler ’deki mobilya atölyelerini gezen Kaymakam Atilla, vatandaşı maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Başkan Balcı, "Kaymakamımız ve Mobilyacılar Odası başkanımızla beraber esnafımıza ve burada çalışan vatandaşlarımıza hatırlatmalarda ve ikazlarda bulunmak üzere denetime çıktık. Buradaki esnafımız büyük bir titizlik içinde kurallara riayet etmeye çalışıyor. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, lütfen kurallara uyalım uymayanları da tatlı dille ikaz edelim" dedi.

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, “Sayın kaymakamımız ve Belediye başkanımız bugün hem odamızı hem şehit yakınlarımızı hemde esnafımızı ziyaret ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sosyal mesafe kuralları açısından vatandaşlarımıza uyarılarda bulunduk” dedi.