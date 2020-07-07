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Kayserispor Robert Prosinecki ile çıkışa geçti

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de son 9 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle puanını 31'e çıkararak kümede kalma yolunda önemli bir adım attı.
Kayserispor Robert Prosinecki ile çıkışa geçti

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında görevi devralan Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçti.

İlk olarak 2012-2013 sezonun 7. haftasında 7 puanla 15. sırada devraldığı Kayseri ekibinde önemli işlere imza atarak takımı sezon sonunda 52 puanla 5. sıraya kadar taşıyan Prosinecki, 2013-2014 sezonunda ise beklentileri karşılayamayarak başarısız bir grafik çizdi.

2013-2014 sezonunun ilk devresini 12 puanla son sırada tamamlayan sarı-kırmızılılarda 17. haftada deplasmanda 5-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından 31 Aralık 2013'te Hırvat teknik adam ile yollar ayrıldı.

Bu sezonun ilk devresini de 10 puanla son sırada kapatan Kayserispor'da 6 yıl aradan sonra ikinci kez takım Prosinecki'ye emanet edildi.

Hırvat teknik adamın gelişiyle oyun anlamında yeni bir görünüme bürünen sarı-kırmızılılar, son 9 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle puanını 31'e çıkardı ve sıralamada 14'üncülüğe kadar yükseldi.

Prosinecki ve öğrencileri, son olarak ligin 31. haftasında dün Beşiktaş'ı 3-1 ile geçerek hem çıkışını sürdürdü hem de ligde kalma yolunda önemli bir engeli daha aştı.

Tokgöz: Futbolcularıyla iletişimi harika
Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun ile yolları ayırdıktan sonra akıllarına ilk gelen teknik adamın Prosinecki olduğunu söyledi. 

Yönetimde Prosinecki konusunda tam bir uzlaşma olduğunu aktaran Tokgöz, taraftarın da bu yöndeki isteği üzerine teklif götürdüklerini anlattı.

İlk görüşmenin yapıldığı dönemi hatırlatan Tokgöz, "Prosinecki o dönemde ameliyattan yeni çıkmış ve Zagreb'de dinleniyordu. Başkanımız Berna Gözbaşı'nın ısrarını ve taraftarımızın da özlemini görünce teklifimizi kabul etmişti. Prosinecki 'Benim Kayserispor'da yarım kalan bir hikayem var. Bunu yeniden Kayseri'ye gelip tamamlamak istiyorum.' diyerek geldi. Prosinecki bize söz verdi. Verdiği sözleri de bir bir tutuyor." diye konuştu.

Prosinecki'nin Süper Lig'i çok iyi analiz ettiğini vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Prosinecki çok soğuk kanlı, panik yapmayan, futbolu çok iyi okuyabilen, olaylara daha yukarıdan bakabilen bir teknik adam. Futbolcularıyla iletişimi harika. Her oyuncusuyla ayrı ayrı konuşup onları motive eden bir teknik adam. Oyuncularımız Kayserispor'un asıl hedefinin ne olduğunu, Kayserispor'un nasıl bir kulüp olduğu Prosinecki ile birlikte daha iyi anladılar."

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