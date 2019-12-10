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Keçiören Belediyesi'nin kurduğu Kariyer Ofisi iş imkanı sağlamaya devam ediyor

Türkiye’de ilk olma özelliğiyle çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, bu hafta mülakata gönderilen vatandaşların 3’üne daha iş imkânı sağladı. 
Keçiören Belediyesi'nin kurduğu Kariyer Ofisi iş imkanı sağlamaya devam ediyor

Keçiören Belediyesi hizmet binasında istihdama dönük çalışmalarını sürdüren Kariyer Ofisi’nin 65 firma, 1091 üye ile birlikte faaliyetleri devam ederken, 20 günlük sürede toplamda 25 kişiyi yeni işleriyle buluşturdu. Kariyer Ofisi’nde toplamda 79 iş ilanı yayınlanmış olup şu anda 59 iş ilanı aktif olarak yayında, 20 ilan ise personel alımının ardından pasif konuma düştü.  

İLK TOPLU MÜLAKAT GEÇEN HAFTA YAPILDI

Geçtiğimiz hafta ilk toplu mülakatı gerçekleştiren Kariyer Ofisi, çocuk gelişimi, kameraman, psikolog, radyo, televizyon uzmanı, drama ve tiyatro uzmanı arayışında olan bir firma ile 15 kişiyi görüştürmüş, özgeçmiş üzerinden yapılan değerlendirmelerle de bu 15 kişi mülakata hak kazanmıştı. Ön görüşmede başarı elde eden vatandaşlar ise iş başı yapmaya başlamıştı. Söz konusu firmanın sahibi Cesur Ayhan da, Keçiören Belediyesi ile kariyer.kecioren.bel.tr üzerinden iletişim sağlayıp, bu hizmetinden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür etmişti. 

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ÜLKEMİZİN KALKINMASINA DAHA FAZLA KATKIDA BULUNACAĞIZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve geldiği günden itibaren dile getirdiği istihdam seferberliğine Kariyer Ofisi planlamasıyla ivme kazandırdıklarını kaydederek şunları söyledi:
“İşverenin ve iş arayanın birbirlerine ulaşmasında kolaylık sağlayan Kariyer Ofisimiz, İŞKUR, özel istihdam büroları, eğitim ve danışmanlık şirketleri, Keçiören ve Ankara’da faaliyet gösteren işverenlerle iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda iş arayanların mesleki gelişimlerini takip etmeye ve kariyer planlamalarını yapmalarına destek oluyor. Daha sistematik hale getireceğimiz bu hizmetimizle Keçiören’in, Ankara’nın ve ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacağız” dedi.

WEB ÜZERİNDEN İŞ BAŞVURUSU YAPILIYOR

Keçiören Belediyesi resmi web sayfasından sadece iş arayanlar değil işverenler de personel talepleri için ilanlarını kariyer.kecioren.bel.tr üzerinden yayınlayabiliyorlar. İş arayanlar, detaylı bilginin yer aldığı web portalı üzerinden belediyeye gelmeden özgeçmişlerini gönderilebiliyorlar.
 

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