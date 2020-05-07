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'Kovid-19 Hastaları İzlem Merkezi' açıldı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde "Kovid-19 Hastaları İzlem Merkezi" açıldı.
'Kovid-19 Hastaları İzlem Merkezi' açıldı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde "Kovid-19 Hastaları İzlem Merkezi" açıldı.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yazılı açıklamasında, Kovid-19 enfeksiyonunu ağır geçirmiş ve iyileşmiş hastaları takip etmek için merkez kurduklarını belirtti.

Henüz kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunmayan koronavirüsün bilinmeyen pek çok yanı olduğunu ifade eden Tükek, şunları kaydetti:

"Bu hastalığa yakalanan ve atlatan kişilerin uzun vadede nasıl etkileneceği bilinmeyenler arasında. İstanbul Tıp Fakültesi tarafından bu sorulara cevap verebilmek için 'Kovid-19 Hastaları İzlem Merkezi' açıldı. Bu merkezde koronavirüse yakalanan ve atlatan kişilere çeşitli tahlil ve tetkikler yapılarak hastalarda kalıcı bir hasar oluşturup oluşturmadığı araştırılacak."

"Hastalar 1 yıl boyunca takip edilecek"

Prof. Dr. Tükek, şöyle devam etti:

"Dünyadaki literatürde bazı yayınlarda uzun vadede bu problemlerin devam edip etmeyeceği özellikle akciğer, karaciğer, böbrekle ilgili sorunların uzun döneme taşınıp taşınmayacağı ilgili soru işaretleri olan bilgiler paylaşılmaya başlandı. Biz de bunun üzerine bir merkez kuruduk. Türkiye'de ve dünyada bir ilk olduğunu söyleyebilirim. Kovid enfeksiyonunu ağır geçirmiş ve geçirdikten sonra takibe alınması gereken hastaları 1-3-6-9 ve 12. aylarda takip etmek suretiyle meydana gelecek birtakım problemleri tespit etmek için merkezi kurduk."

Tükek, koronavirüsü yenmiş hastalardan alınan kanların koronavirüs araştırmalarında kullanılacağını belirterek, "Burada alınan kanlarla yeni bir kan bankası ve biobank oluşturulacak. Gerekli klinik araştırmalar da dahil olmak üzere bu kovid enfeksiyonu ile ilgili bilinmeyen birçok soru buradan cevabını bulmuş olacak." ifadelerini kulladı.

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