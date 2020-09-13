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Kum fırtınası nedir, nasıl oluşur?

En son Ankara’nın Polatlı ilçesinde görülen ve genellikle kurak ve çöl ortamlarında görülen kum ve toz fırtınası neden ve nasıl oluşur?
Kum fırtınası nedir, nasıl oluşur?

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kum fırtınası ile vatandaşta büyük şaşkınlık yarattı. Ankara'da kum fırtınası meydana geldiğinde ilçeyi devasa toz bulutu kapladı. Peki, kum fırtınası nedir? Kum fırtınası neden olur? Kum fırtınası nasıl oluşur? Kum fırtınası zararlı mı? Gelin birlikte bakalım.

Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yani genel olarak Afrika ve Asya Kıtası gibi kurak çöl bölgelerinde yaygın olarak gerçekleşen meteorolojik bir olaydır.

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Kum fırtınasını daha ayrıntılı anlatacak olursak, kuvvetli rüzgârlar tarafından kum parçacıklarının havaya karışmasıyla oluşan fırtınadır. Kum fırtınasının oluştuğu yerde toprak erozyonuna da neden olur. Görüş 500 metrenin altına düştüğünde fırtına kuvvetli olarak nitelendirilir. Rasat ve METAR'larda 'SS' ile rapor edilir.

Kum fırtınası zararlı mı?

Uzmanlara göre bu tip toz ve kum fırtınaları insan sağlığı için zararlı olabilir.

Toz taşınımı yani kum fırtınaları, başta solunum yolu rahatsızlığı olmak üzere yaşlılar, çocuklar ve diğer hassas kesimler için sağlık sorunu oluşturabilir. Çapı küçük olan tozu solunum sistemimiz tutmakta yetersiz kalabilir ve vücuda girerse zarar verebilir.

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