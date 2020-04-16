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Kuralları hiçe sayıldı

Ulus’ta  koronavirüse rağmen sosyal mesafe kurallarına uymayarak alışveriş yapan vatandaşlar, dükkan ve tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kuralları hiçe sayıldı

Başkent’in alışveriş denilince akla gelen ilk merkezlerinden olan Ulus’ta vatandaşlar kuralları hiçe saydı. Koronavirüse rağmen sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar alışveriş yapmaya devam etti. Bazı vatandaşların eldiven ve maske takmadığı da gözlemlenirken,birçok vatandaş salgın yokmuş gibi davranması objektiflerimize böyle yansıdı.

SOSYAL MESAFEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER
Altındağ Ulus Hali’nde vatandaşların yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafeyi korumadıkları görüldü. Salgından önceki günleri anımsatan görüntülerin yaşandığı Ulus’ta birçok vatandaşın maske dahi takmadığı gözlemlendi.

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UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Fırın, manav, kasap ve balıkçı tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Birbiri ardına yakın mesafede sıraya giren vatandaşlar, salgının yayılmasına davetiye çıkardı. 

EMNİYET BİRİMLERİ UYARDI
Emniyet birimlerinin hummalı çalışmasına ve kurallara uymayan vatandaşları sık sık uyarmasına aldırış etmeyen vatandaşlar alışverişlerine devam etti. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara tepki göstererek, bilinçli davranmaları konusunda kurallara uymayan vatandaşları uyardı.

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“PAZARLARDA KURALLARA UYMAK ZOR”
Halde tezgah açan işletme sahipleri ise müşterileri sık sık uyarmalarına rağmen kalabalığa müdahale edemediklerini söyleyerek, oluşan yoğunluğunun kontrol altına alınmasını istedi. Pazarlarda sosyal mesafe kuralına uymanın zor olduğunu belirten hal esnafı, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA
 

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