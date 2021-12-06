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'Manisa Sarayı'ndan kalan tek yapı Fatih Kulesi restore ediliyor

MANİSA'da, Osmanlı Döneminde Saray-ı Amire (Manisa Sarayı) olarak adlandırılan ve saraya ait bugüne ulaşabilen tek yapı olan Fatih Kulesi restore ediliyor.
'Manisa Sarayı'ndan kalan tek yapı Fatih Kulesi restore ediliyor

Fatih Kulesi'nin restorasyonu,Türk Kızılayı Manisa Şubesi ile önceki yıllarda yapılan protokol gereği Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yapılıyor. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz bugün  restorasyon çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Vali Karadeniz'e Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ve yetkililer eşlik etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İbrahim Sudak şunları söyledi:

"Manisa tarihi için bizi en çok heyecanlandıran çalışmalardan bir tanesi Fatih Kulesi restorasyonudur. Bu çalışmanın içinde bulunmaktan, yapıyı kaplayan kalın sıvaların kaldırılmasına şahit olmaktan, ortaya çıkan muhteşem duvar yapısını görmekten müthiş derecede mutluyuz. Bu yapıyla ilgili hedefimiz restorasyon çalışmalarının kısa sürede aslına uygun bir şekilde tamamlanmasıdır. Daha sonra ise yapının zemin katı Hilali Ahmer - Türk Kızılay'ını, üst katları ise Saray-ı Amire'yi anlattığımız bir müzeye dönüşecek. Bu çalışma şehrimizin tarihi ile birlikte turizmine de hizmet etmiş olacak. Şimdilik tüm sıvaların sökülme işi tamamlanarak Koruma Kurulu'na gerekli raporları verme aşamasına gelinmiştir. Koruma Kurulu'nun ara kararı sonrasında çalışmalar devam edecektir"

Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ise "Türk Kızılayı Manisa Şubesi olarak bizimde çok heyecanlandığımız bir proje. Bu çalışmayla birlikte yapının etrafındaki diğer alanlarla ilgili de bir çalışma yürütmekteyiz. Tüm bu çalışmalarla birlikte bu alan bir kompleks olarak önümüzdeki yıllarda Manisalılara hizmet vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

'MANİSA SARAYI'NDAN GÜNÜMÜZE KALAN TEK YAPI'

Vali Yaşar Karadeniz de "Şehrimiz Osmanlı döneminde şehzadelerin yetişmiş olduğu bir yer olmasına rağmen bu kimliğe uygun cami, medrese, han, hamam, türbe yapılarının dışında bir yapı maalesef günümüze ulaşmamış. Bir tek istisna dışında, Fatih Kulesi. tarihi fotoğraflarda kendisini çok net olarak gösteren yapı sonraki yıllarda geçirmiş olduğu değişiklikle farklılaşmış. Fakat yine birçok kurumun ve Kızılay'ın sahip çıkmasıyla en azından yıkılmaktan kurtularak günümüze ulaşmış. Bugün de restorasyon çalışmalarına başladık. Yapının restorasyon çalışmalarını tüm ekiplerimiz titizlikle takip ediyor" dedi.

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