  • BIST 1.857,40
  • Altın 753.24353
  • Dolar 13.282
  • Euro 14.975
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Mantar toplamaya çıktığı dağda kaybolduğu sanılmıştı, ertesi gün dönüş yolunda bulundu

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde mantar toplamaya gittiği dağlık alanda kaybolduğu sanılan Ali Düzenli (47), jandarma ve AFAD ekiplerince ertesi gün sağ olarak bulundu.
Mantar toplamaya çıktığı dağda kaybolduğu sanılmıştı, ertesi gün dönüş yolunda bulundu

Gediz'e bağlı Yunuslar köyünde oturan Ali Düzenli, dün öğle saatlerinde mantar toplamaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Düzenli'nin akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan ailesi ve yakınları çevrede arama yaptı. Aramaların sonuçsuz kalması üzerine durum Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Harekete geçen jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmaları yoğun kar yağışına rağmen gece geç saatlere kadar devam etti ancak bir sonuç alınamadı. Aramalara ara verildi.

BUGÜN BULUNDU

Bu sabah günün ilk ışıklarıyla jandarma ve AFAD ekipleri tarafından tekrar arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Kaybolduğu sanılan Ali Düzenli, Yunuslar Yaylasından köye dönüş yolunda ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Geceyi Yunuslar Yaylası mevkisinde kesim yapan orman işçileriyle geçiren Ali Düzenli'nin, arandığından habersiz olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü01 Aralık 2021 Çarşamba 09:53
  • Bolu Dağı'nda sis ve karla karışık yağmur etkili oluyor01 Aralık 2021 Çarşamba 09:50
  • Yalova'da dev dalgalar sahile vururken, kıyıda avlanan su samuru görüntülendi30 Kasım 2021 Salı 21:12
  • Fırtınada kopan tabela anne ve oğulu yaraladı; evlerin çatısı uçtu30 Kasım 2021 Salı 21:07
  • Bodrum'da fırtına: 1 tekne karaya oturdu, iskeleler yerinden söküldü30 Kasım 2021 Salı 20:20
  • Gaziantep'te metruk binada yangın30 Kasım 2021 Salı 20:15
  • Lodos yasağında kullanıldığı için otoparka çekilen motosikletlerini aldılar30 Kasım 2021 Salı 20:14
  • Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu30 Kasım 2021 Salı 19:26
  • Eskişehir’de polis aracı takla attı; 2 yaralı30 Kasım 2021 Salı 19:25
  • Sinop'ta kuvvetli rüzgarda çatı uçtu; motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı yasaklandı30 Kasım 2021 Salı 19:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti