Maydanoz Mucizesi

Maydanozun İçinde Neler Var ?
Maydanozun içindekiler :A, K, C ve E, tiamin, riboflavin, niasin, B6 vitamini, B12 vitamini, pantotenik asit, kolin, folat, kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, çinko ve bakır. Ayrıca, miristisin, limonen, öjenol ve alfa-tüjene gibi çok iyi uçucu bileşikler kaynağıdır. Yaprakları enerji, karbonhidrat, yağ ve protein içerir.
Maydanozun Faydaları Nelerdir ?
- Vücudu böbrek temizliğine teşvik ediyor.
- C vitaminin ve Antioksidan deposu diyebiliriz cilt sağlığı için oldukça önemli bir besin
- Kalorisi düşük olan maydanoz böbreklerdeki fazla suyu , böbrekleri ve karaciğeri temizler ve böylelikle vücudu zinde tutar ve kilo kaybına yardımcı olur.
- Maydanoz yapısında myricetin adlı bir flavonoid bulundurur bu madde kan şekeri seviyelerini düşüren ve insülin direncini azaltır böylelikle diyabeti kontrol altında tutar.
- Enzim ve lif açısından zengin olan maydanoz sindirimi artırarak hazmı kolaylaştırıyor.
- Maydanozda bulunan flavon olan Apigenin tümörün büyümesini ve kanserin ilerlemesinin önüne geçiyor.
- Maydanozda güçlü bir flavon olan Apigenin yapılan araştırmalara göre beyine büyük faydaları olduğu görülmüştür beyindeki nöron oluşumunu artırarak hafıza ve öğrenme fonksiyonlarını geliştiriyor.
- Maydanozda ağrıyı azaltan K vitamini , C vitamini ve beta-karoten vardır.
- Maydanoz kadınlarda hormonal dengeyi geliştirmesine yardımcı oluyor.Libidoları artırıyor ve östrojen hormonun salgısını hızlandırıyor.
- Maydanozda bulunan A vitamini karotenoid yanı sıra beta-karoten gibi antioksidanlar göz sağlığının korunmasında rol oynuyor.
- Maydanoz tohumlarını toz haline getirerek hazırlanan hamur saç biti, kepek ve kafa derisi tahrişi için uzun zamandır doğal bir ilaç olarak kullanılmıştır.
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