Maydanoz Mucizesi

Mutfağımızın vazgeçilmezlerinden olan maydanozun ve suyunun faydaları saymakla bitmiyor...

Maydanozun İçinde Neler Var ?

Maydanozun içindekiler :A, K, C ve E, tiamin, riboflavin, niasin, B6 vitamini, B12 vitamini, pantotenik asit, kolin, folat, kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, çinko ve bakır. Ayrıca, miristisin, limonen, öjenol ve alfa-tüjene gibi çok iyi uçucu bileşikler kaynağıdır. Yaprakları enerji, karbonhidrat, yağ ve protein içerir.

Maydanozun Faydaları Nelerdir ?