Mazlum Coğrafyalar IV – Doğu Türkistan

Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü her düşündüğümde, aklıma merhum Aliya İzzetbegoviç’in “Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız, düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır.” sözü geliyor. Türkiye, Dünya’nın birçok yerinde mazlumlara el uzatmaya çalışıp, yapılan zulümleri uluslararası kamuoyuna anlatmaya çalışırken konu Doğu Türkistan olduğunda haberi yokmuş gibi davranıyor. Devletimizi bu konuda ne yaşanan zulmün büyüklüğü ne de milletçe verilen tepkiler bir iki kelam etmeye itemedi. Hala bir suskunluk, hala derin bir sessizlik hali mevcut. Rabbimden tek niyazım bir gün hür ve müreffeh olacak Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin, bizi sessizliğimizle hatırlamamasıdır!

Doğu Türkistan bugün kelimelerin tarif edemeyeceği ölçüde bir mezalimin başkenti haline getirilmiştir. İnsanlık bugün medeniyeti getirdiği noktayı görmek istiyorsa gözlerini NASA’nın roketlerine değil Doğu Türkistan’da toplama kamplarında ki çocuklara çevirmelidir. Irkımız, dilimiz, dinimiz ne olursa olsun, insan olmaklığımızın bize yüklediği mesuliyet Doğu Türkistan için susmamaktır!

35 milyonu aşan Müslüman Türk’ün yaşadığı Doğu Türkistan bugün dünyanın en büyük açık hava hapishanesi hüviyetindedir. Çin’in her türlü baskı, yıldırma ve asimilasyon politikalarına karşı Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz İslam’ın izzetini ve vakarını hala dimdik ayakta tutmaya çalışıyorlar.

Küçük yaşta çocuklar ailelerinden kopartılıp, toplama kamplarında, Çinliler tarafından asimile edilmekte ve her türlü işkenceye maruz bırakılmaktalar. İslam’a dair her şeyin yasaklandığı, insanlığın şeref ve haysiyetinin Çinliler tarafından ayaklar altına alındığı Doğu Türkistan’da yaşlı, kadın, çocuk demeden herkesin götürüldüğü bu toplama kamplarında yapılan işkence ve katliamlar Çin’in zalimliğinin en büyük delilidir. Bizim burada saymaya ar edeceğimiz daha birçok zalimliği, Doğu Türkistan’da, her gün üstüne katarak gerçekleştiren de yine katil Çin’dir. Doğu Türkistan’ı tamamen yok etmek üzerine türettiği yeni projelerle gün be gün zalimliğin ölçüsünü artıran Çin’e bugün dur denmez ise ne Doğu Türkistan kalacaktır ne de Çin’in zalimliği Doğu Türkistan’la sınırlı kalacaktır.

Genel de tüm insanlık özelde de mesuliyeti en ağır olan Türk ve İslam Dünyası hala neyi beklemektedir. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun da ifade ettiği gibi “Eğer İslam Dünyası, Müslüman arıyorsa Doğu Türkistan Müslüman’dır. Eğer Türk Dünyası, Türk arıyorsa Doğu Türkistan Türk’tür. Eğer insanlık, insan arıyorsa, Doğu Türkistan’da katledilen insanlıktır.”