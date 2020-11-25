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Medipol Başakşehir, İngiltere'de kaybetti

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenildi.
Medipol Başakşehir, İngiltere'de kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenilen Medipol Başakşehir, grupta 3 puanla son sırada kaldı. 

Manchester United'a galibiyeti getiren goller 7 ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada penaltıdan Rashford ve 90+2. dakikada James'ten geldi.

Medipol Başakşehir'in tek golünü 75. dakikada frikikten Deniz Türüç attı. Turuncu-lacivertli takımın Edin Visca ile bir şutu da direkten döndü. 

Turuncu-lacivertli ekip, grupta oynadığı dördüncü maçta 3. yenilgisini alırken, üçüncü galibiyetini alan Manchester United puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 

Medipol Başakşehir, gruptaki beşinci maçını 2 Aralık Çarşamba günü sahasında Leipzig ile oynayacak.

Okan Buruk'un değişiklikleri sonucu değiştirmedi
Turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör Okan Buruk, ilk yarı 3-0 sona erince ikinci yarıya değişiklikle başladı. İrfan Can Kahveci'yi kenara alan Buruk, Mahmut Tekdemir'i sahaya sürdü. 

Mücadelenin 61. dakikasında Chadli'nin yerine Fredrik Gulbrandsen'i oyuna alan Okan Buruk, 74'te de Bolingoli'nin yerine Hasan Ali Kaldırım'ı, Berkay Özcan'ın yerine de Giuliano'ya şans verdi. Buruk, son değişikliğini ise 87'de Skrtel'in yerine Ponck'u oyuna alarak gerçekleştirdi. 

Deniz Türüç, Başakşehir'deki ilk golünü attı
Medipol Başakşehir'in, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Deniz Türüç, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Manchester United'a attı. 

Karşılaşmanın 75. dakikasında kazanılan frikiği kullanmak için topun başına geçen Deniz'in şutunu kaleci De Gea çizgiyi geçtikten sonra çeldi. Hakem gol çizgisi teknolojisiyle gelen uyarı sonrasında gol kararını verdi. 

Tuanzebe cezalı duruma düştü
Manchester United'ın genç savunma oyuncusu Alex Tuanzebe gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 

İkinci yarıda Lindelöf'ün yerine oyuna giren Tuanzebe, 55. dakikada sarı kart gördü. Bu mücadeleden önce sarı kart ceza sınırında olan Tuanzebe, takımının gelecek hafta sahasında Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. 

İlk yarı
7. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Köşe vuruşundan seken topa ceza sahası dışında vuran Bruno Fernandes topu ağlarla buluşturdu: 1-0 

17. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Berkay'ın topuna Manchester United'lı Maguire müdahale etti. Müdahale sonrası topu önünde yakalayan Visca'nın şutu kaleyi bulmadı.

19. dakikada Manchester United farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Mert sol taraftan yapılan ortada topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Bruno Fernandes takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-0

35. dakikada ev sahibi takım farkı 3 yaptı. Uzun topla savunmanın arkasına sarkan Marcus Rashford ceza sahası içinde Bolingoli'nin müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi penaltı düdüğünü çaldı. Rashford, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 3-0

38. dakikada sağ taraftan atılan serbest vuruşa yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

42. dakikada Bolingoli sol taraftan rakip takımın ceza sahasına girerek topu Demba Ba'yla buluşturdu. Demba Ba'nın şutu rakip takım oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı
49. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı şut, kaleci De Gea'nın müdahalesiyle kornere çıktı. 

54. dakikada Demba Ba, hava topunda Tuanzebe'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Tuanzebe bu pozisyon sonucunda sarı kart gördü.

58. dakikada atılan uzun topla sağdan Manchester United ceza sahasına giren Deniz Türüç topu Rafael'e bıraktı. Rafael'in ceza sahası dışından yaptığı şut üstten auta gitti.

75. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Başakşehir, ceza sahasının dışında Fred'in Demba Ba'yı yere düşürmesiyle serbest vuruş kazandı. Deniz Türünç'ün kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 3-1

78. dakikada Visca'nın ceza sahası yuvarlağından vurduğu şut üst direkten döndü.

90+2. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar 3'e çıkardı. Mason Greenwood'un sağ taraftan verdiği pasla ceza sahası içinde buluşan Daniel James topu mert Günok'un solundan ağlara bıraktı:4-1

Karşılaşma Manchester United'ın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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