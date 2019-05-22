Mehmet Ali Alakurt'tan garip cennet cehennem sorusu

Sıla dizisinin Boran Ağa'sı, Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Ali Alakurt, yine garip bir paylaşımı ile gündemde. Daha önce kadınlarla ilgili paylaşımları olay olan Alakurt, şimdi de "cennet ve cehennem" sorusuyla eleştiri konusu oldu.

2006'nın Sıla dizisinin Boran Ağa'sı, Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Ali Alakurt, yine garip bir paylaşımı ile gündemde. Daha önce kadınlarla ilgili paylaşımları olay olan Alakurt, şimdi de "cennet cehennem" sorusuyla eleştiri konusu oldu.

Bir süredir ekranlarda gözükmeyen ve hakkında oyunculuğu bırakıp Kaş'a yerleştiği haberleri çıkan Mehmet Ali Alakurt'un olay olan son paylaşımı şöyle:

“Gâvurlar hücre yenilenmesini becerip ölümsüzlüğü sağlandığında cennet ve cehenneme ne olacak?”

Mehmet Ali Alakurt'un hücre yenilenmesi ile ölümsüzlüğün mümkün olacağını savunması ve cennet ve cehenneme ne olacağını sorması "cahilce bir yorum" olarak değerlendirildi.

Sosyal medyada kimi kullanıcılar "Allah dilerse hücreleri, sağlığı, sıhhati son derece yerinde görünen bir insan ölebilir ki ölüyor da. Allah ne derse o olur" yorumunda bulundu.