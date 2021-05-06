  • BIST 1.428
  • Altın 483,438
  • Dolar 8,2903
  • Euro 9,9921
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

MERSİN’in Silifke ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Mersin- Antalya karayolu Boğsak köyü yakınlarında meydana geldi. Enes Taş yönetimindeki 06 BOV 709 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Taş ve yanındaki 2'si çocuk 3 kişiyi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yediemin otoparkında yangın; 9 araç zarar gördü06 Mayıs 2021 Perşembe 20:40
  • Tarihi Kadıkalesi kazılarında 13'üncü yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu06 Mayıs 2021 Perşembe 18:50
  • Zeytinburnu'nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi06 Mayıs 2021 Perşembe 18:49
  • Osmanlı çileği, hasat için gün sayıyor06 Mayıs 2021 Perşembe 17:54
  • Boya atölyesinde yangın06 Mayıs 2021 Perşembe 17:53
  • Pendik'te forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti06 Mayıs 2021 Perşembe 17:51
  • Dal parçasıyla yer altı sularını metresine kadar buluyor06 Mayıs 2021 Perşembe 13:56
  • Meteoroloji uyardı: Yağışlar geri geliyor!06 Mayıs 2021 Perşembe 09:49
  • Osmaniye'deki orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü05 Mayıs 2021 Çarşamba 22:08
  • Bakım için girdiği siloda buğday yığınına gömülen teknisyen öldü05 Mayıs 2021 Çarşamba 22:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti