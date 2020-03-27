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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Hatay ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor. 

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren ise Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların kuvvetli olması beklenen bölgelerde, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

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