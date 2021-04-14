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Milli motosikletçiler Avrupa'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü Portekiz'de, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da İtalya'da pistlere çıkıyor.
Milli motosikletçiler Avrupa'da piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Deniz Öncü Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Moto3 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağında 16-18 Nisan tarihlerinde Portekiz'de yarışacak.

Deniz Öncü, Portimao şehrinde 4 bin 600 metre uzunluğa sahip Uluslararası Algarve Pisti'nde 16 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara, 17 Nisan Cumartesi günü de sıralamalara katılacak. Sezonun üçüncü mücadelesi 18 Nisan Pazar günü TSİ 13.20'de start alacak.

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü İtalya Pist Şampiyonası'nda yarışacak
Ay-yıldızlı motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen yarış sezonuna daha iyi hazırlanabilmek için 16-18 Nisan tarihlerinde İtalya Pist Şampiyonası'na (ELFCIV Campionato Italiano Velocita) katılacak.

Uluslararası Mugello Pisti'nde düzenlenecek şampiyonaya 12 ülkeden 130 yarışçı katılacak. Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu SS300, Can Öncü ise SS600 sınıfında ter dökecek.

Organizasyonda, 16 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlar, 17 Nisan Cumartesi günü birinci yarışlar, 18 Nisan Pazar günü de ikinci yarışlar gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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