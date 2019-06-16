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Nallıhan'da fotoğraf avcıları buluşuyor

Fotoğraf avcılığını yaygınlaştırmak, doğa koruma bilincini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması 22-23 Haziran tarihlerinde Nallıhan Kuş Cenneti’nde yapılacak.
Nallıhan'da fotoğraf avcıları buluşuyor

Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması hakkında bilgi veren Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan Kuş Cenneti’nin doğal güzelliklere ve 200’den fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek "Foto Safari” ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğraf avcılarını ağırlayacaklarını kaydetti.

Öntaş “Doğa ve fotoğraf tutkunlarını 22-23 Haziran tarihlerinde Nallıhan Kuş Cenneti’ne bekliyoruz. "Fotoğraf Avcıları Rastgele” sloganı ile gerçekleştirileceğimiz Foto Safariyi Yaban hayatının korunması, nesli tükenen hayvan türlerinin gözetilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla oldukça önemli görüyoruz” dedi.

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BAŞKENT ANKARA MECLİSİ KOORDİNE EDİYOR

Başkent Ankara Meclisi Koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Vakfı, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor.  

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KAYITLAR NALLIHAN KUŞ ÇENNETİNDE YAPILACAK

Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto safari yarışmasına katılmak isteyen Doğa fotoğrafçıları Nallıhan Kuş Cenneti girişinde oluşturulan Kayıt masasında kayıtlarını yaptırabilecekler. Yarışmaya katılacak fotoğraf avcıları 22 ve 23 Haziran tarihleri itibariyle Nallıhan kuş cennetinde çektikleri fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek. Geçtiğimiz yıl 148 Doğa fotoğrafçısı yarışmaya katılmış ve 378 fotoğraf değerlendirmeye alınarak 50 fotoğraf dereceye girmişti. 

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