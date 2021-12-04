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NBA'de Warriors, Suns'ın 18 maçlık galibiyet serisine son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı 118-96 yenerek rakibinin 18 maçlık galibiyet serisine son verdi.
NBA'de Warriors, Suns'ın 18 maçlık galibiyet serisine son verdi

NBA'e 9 maçla devam edildi. Suns'ın 18 maçlık galibiyet serisine son veren Warriors'ta Stephen Curry, 23 sayı kaydetti.

Suns'dan Deandre Ayton'ın kaydettiği 23 sayı ise mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Milli basketbolcular sahaya çıktı
Miami Heat'in Indiana Pacers'ı 113-104 mağlup ettiği karşılaşmada, Heat'de Ömer Faruk Yurtseven'den sezonun en iyi performansı geldi. Milli basketbolcu, 19 dakika süre aldığı müsabakayı 12 sayı, 5 ribaunt ve 2 blokla tamamladı.

Houston Rockets'ın Orlando Magic'i 118-116 mağlup ettiği maçta milli basketbolculardan Alperen Şengün, 18 dakika süre alıp, 13 sayı, 5 asist ve 3 ribaunt kaydetti.

Philadelphia 76ers'ın Atlanta Hawks'ı 98-96 yendiği maçta Furkan Korkmaz, 16 dakika süre aldı ve karşılaşmada 9 sayı attı.

Sonuçlar
Indiana Pacers-Miami Heat: 104-113

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 101-116

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 96-98

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 110-105

Houston Rockets-Orlando Magic: 118-116

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 91-107

Utah Jazz-Boston Celtics: 137-130

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 118-96

Los Angeles Lakers-LA Clippers: 115-119

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