Nefes kesen maçta puanlar paylaşıldı

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. İki gol atan ve 90. dakikada 1 puanı kurtaran isim olan Sörtloth, maça damgasını vurdu.

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Sergen Yalçın'ın takımı Beşiktaş ile Hüseyin Çimşir'in çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Dev mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bordo mavililer 5. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle öne geçti. Siyah beyazlılar 57'de Kevin-Prince Boateng ve 64'te Domagoj Vida'nın golleriyle öne geçti.

90+1'de Alexander Sörloth son sözü söyledi.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 37 puana yükselirken Trabzonspor 45 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

TRABZON GOLLE BAŞLADI

Mücadelenin henüz 5. dakikasında Alexander Sörloth perdeyi açtı. Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla Karius'u mağlup etti ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Pozisyonda faul olup olmadığına dair yapılan VAR incelemesinde herhangi bir ihlale rastlanmadı ve VAR odasında Ali Palabıyık'ın kararıyla hekem Fırat Aydınus tarafından gol geçerli sayıldı.

BEŞİKTAŞ, BERABERLİK İÇİN BASKIYI ARTIRDI

Maçın 10. dakikasında Lens'in sağ kanattan yaptığı ortaya Pereira müdahale etti. Dönen topu N'Koudou bekletmeden Elneny'ye gönderdi. Elneny'nin vuruşunda Burak Yılmaz'a çarpan top direğin yanından auta gitti.

26'da ise N'Koudou'nun ortasında Gökhan kafa vuruşunu yaptı. Uğurcan harika bir refleksle topu kornere çeldi.

Trabzonspor 31. dakikada ikinci gole yaklaştı. Caner'den topu kurtaran Doğan'ın ortasında Ndiaye bekletmeden topu Guilherme'ye indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Guilherme'nin vuruşu auta gitti.

UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Beşiktaş'ın baskısında Uğurcan kalesinde devleştii. 34. dakikada Boateng'in pasıyla topla buluşan N'Koudou ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

Beşiktaş soyunma odasına en azından beraberlikle gitmek isterken Boateng'e Uğurcan izin vermedi. İlk yarının son anlarında ceza sahası içindeki Kevin-Prince Boateng'in yaptığı vuruşa iyi uzanan Uğurcan topu son anda kornere çeldi. İlk devre Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

İkinci devrenin ilk dakikalarında Beşiktaş pozisyon buldu. Ceza sahası içindeki Kevin-Prince Boateng'in yaptığı vuruşa iyi uzanan Uğurcan topu son anda kornere çeldi. 49'da ise Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortaya Elneny boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.

BOATENG SKORU EŞİTLEDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng 57'de skora dengeyi getirdi. Sol kanatta topla buluşan Burak Yılmaz'ın içeri çevirdiği topa Campi'den önce dokunan Kevin-Prince Boateng topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş beraberliği yakaladı.

Siyah beyazlılar golden sonra oyunu tamamen karşı alana yıktı. 61'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortanın ardından yaşanan karambolde top en son Elneny'de kaldı. Elneny'nin köşeye giden vuruşunu Uğurcan inanılmaz bir refleksle kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ, VİDA'YLA ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş tek kaleye çevirdiği maçta öne geçmesini bildi. 64'te Caner'in köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu direkten döndü.

Dönen topa Ruiz vurdu, Uğurcan gole izin vermedi ve top önüne düştü. Top en son Vida'nın önünde kaldı. Hırvat oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ve Beşiktaş öne geçti.

DİABY, FIRSATI TEPTİ

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Caner'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diaby'nin vuruşunda açıyı iyi kapatan Uğurcan gole izin vermedi.

84'te ise gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası dışından vuruşunu yapan Campi'nin şutu Atiba'ya çarpsa da Karius topu kornere çelmeyi başardı.

SON SÖZÜ SÖRLOTH SÖYLEDİ

Maçın sonuna en az 4 dakikalık duraklama süresi ilave edildi. 90+1'de sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Caleb Ekuban, pasını ceza sahasına aktardı. Beşiktaşlı oyuncuların dokunamadığı topa arka direkte vuruşunu yapan Sörloth kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skora yeniden denge getirdi.